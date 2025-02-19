Бензин в ЯНАО продают дешевле, чем в среднем по России

Стоимость литра автомобильного бензина в ЯНАО на 17 февраля составляет 56 рублей 38 копеек. В среднем по России по данным Росстата один литр топлива можно купить за 58,9 рубля.
«По данным на 17 февраля средняя цена марки АИ-92 составила 54,69 рубля, АИ-95 — 57,28 рубля. Литр бензина марки АИ-98 обойдется в 82,5 рубля, а литр дизельного топлива стоит 82 рубля 56 копеек», — приводит данные Росстат в отчете о потребительских ценах на нефтепродукты.
По средним ценам в Уральском федеральном округе Ямал уступает Курганской и Челябинской областям, где литр бензина в среднем обходится в 54,25 рубля и 55,76 рубля соответственно. С учетом уровня средней заработной платы, Ямал остается лидером по доступности топлива.
В среднем по стране Росстат отмечает незначительный рост на бензин. За неделю с 11 по 17 февраля произошло подорожание в пределах 10-20 копеек в зависимости от марки.
Ранее URA.RU сообщало, что 9 февраля на заправке в Салехарде можно было заправиться по 46,3 рубля за литр АИ-92 и 49,7 рубля за литр АИ-95.
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