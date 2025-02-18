В Новом Уренгое почти на пять часов задерживается самолет до Казани

Вылет самолета из Нового Уренгоя до Казани задерживается из-за плана «Ковер»
В Новом Уренгое (ЯНАО) почти на пять часов задерживается вылет самолета до Казани. Предварительно, вылет назначен на 13:30, сообщает онлайн-табло аэропорта имени Губкина.
«Рейс RT-556 авиакомпании UVTaero задерживается предварительно до 13:30», — сообщается на онлайн-табло. Самолет должен был вылететь в 9:00 19 февраля.
Утром 19 февраля в пяти городах России ввели план «Ковер». Ограничения на полеты коснулись, в том числе Казани. Самолеты и вертолеты по другим направлениям летают по расписанию. Пассажиров просят следить за информацией с помощью онлайн-табло.
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