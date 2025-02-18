Погибшего на СВО ямальского добровольца наградили орденом Мужества

Юрий Аркадьев посмертно удостоен ордена Мужества
Глава Красноселькупского района ЯНАО Юрий Фишер передал орден Мужества жене погибшего в ходе выполнения задач спецоперации военнослужащего Юрия Аркадьева. Об этом сообщает пресс-служба районной мэрии.
«Юрий Андреевич [Аркадьев] — многодетный отец, вел традиционный образ жизни. Летом прошлого года отправился на военную службу по контракту. Погиб при исполнении боевых задач», — сообщает пресс-служба администрации Красноселькупского района в telegram-канале.
Указом президента РФ Владимира Путина боец награжден орденом. Фишер передал его супруге погибшего — Елене.
Юрий Фишер передал жене погибшего на СВО военнослужащего орден Мужества
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