18 февраля 2025

Погибшего на СВО ямальского добровольца наградили орденом Мужества

Мэр из ЯНАО Фишер передал орден Мужества семье Аркадьевых
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Аркадьев посмертно удостоен ордена Мужества
Юрий Аркадьев посмертно удостоен ордена Мужества Фото:

Глава Красноселькупского района ЯНАО Юрий Фишер передал орден Мужества жене погибшего в ходе выполнения задач спецоперации военнослужащего Юрия Аркадьева. Об этом сообщает пресс-служба районной мэрии.

«Юрий Андреевич [Аркадьев] — многодетный отец, вел традиционный образ жизни. Летом прошлого года отправился на военную службу по контракту. Погиб при исполнении боевых задач», — сообщает пресс-служба администрации Красноселькупского района в telegram-канале.

Указом президента РФ Владимира Путина боец награжден орденом. Фишер передал его супруге погибшего — Елене.

Юрий Фишер передал жене погибшего на СВО военнослужащего орден Мужества
Юрий Фишер передал жене погибшего на СВО военнослужащего орден Мужества
Фото:

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Глава Красноселькупского района ЯНАО Юрий Фишер передал орден Мужества жене погибшего в ходе выполнения задач спецоперации военнослужащего Юрия Аркадьева. Об этом сообщает пресс-служба районной мэрии. «Юрий Андреевич [Аркадьев] — многодетный отец, вел традиционный образ жизни. Летом прошлого года отправился на военную службу по контракту. Погиб при исполнении боевых задач», — сообщает пресс-служба администрации Красноселькупского района в telegram-канале. Указом президента РФ Владимира Путина боец награжден орденом. Фишер передал его супруге погибшего — Елене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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