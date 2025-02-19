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22:16
Кто отстаивает интересы РФ и США в российско-американских переговорах — в выпуске шоу «По фактам»
22:15
Инвесторы развернули войну за резко подорожавшие офисы, склады, магазины и кофейни
22:15
Богомолов не разрешил сыну Собчак рассказать СМИ о разговоре с Путиным. Видео
Зачем Путин второй раз за месяц приехал на завод дронов
22:00
Продюсер Рудченко призвал разобраться с Левой* из «Би-2»
22:00
Вражда с Суханкиной, четыре мужа и отказ от алкоголя: Наталии Гулькиной — 61
21:58
В московском ТЦ произошла массовая драка с участием полусотни человек
Россия готова сесть за стол переговоров по Украине: главные заявления Путина в Санкт-Петербурге
21:54
Apple представила новый iPhone 16 — бюджетный SE
21:51
Путин поручил развивать в РФ производство гражданских и военных беспилотников
21:46
Собчак раскрыла, о чем Путин говорил с ее сыном Платоном. Видео
Развитие отношений РФ с Китаем и Африкой и переговоры с США по Украине — заявления Лаврова
21:44
Бойцы ВС РФ пересекли границу Украины и Курской области: главное об СВО на 19 февраля
21:43
Песков: в мире найдутся недовольные нормализацией отношений Россией и США
21:37
Бензин в ЯНАО продают дешевле, чем в среднем по России
Россия ответила на угрозы Трампа «убить» БРИКС
21:34
Путин шуткой ответил на оговорку журналиста о его встрече с Трампом
21:32
Песков затруднился назвать дату встречи Путина и Трампа
21:20
На секс-вечеринки жителей ХМАО и ЯНАО в Тюмени не пускают людей с лишним весом
Путин и Трамп могут встретиться в феврале: заявления Пескова по итогам встречи РФ и США
21:18
Трамп назвал Зеленского комиком, уговорившим США на заведомо проигрышную войну
1
21:13
Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за ДТП
21:11
Прилепин получил благодарность от Путина и медаль
Призвал казнить Путина и ударить по РФ ядерным оружием: скандальные заявления сенатора США Уикера
21:05
Депутата Госдумы Напсо хотят уволить за 200 дней прогулов
21:05
Скандал в гимназии, новые автобусы для Кургана, бизнесмены группой выехали в район: главное за день
21:01
Глава Екатеринбурга вызвал на разговор лидера протеста — и получил выгодный скандал
ВС РФ взяли под контроль важную дорогу и уничтожили спецбатальон ВСУ в Курской области: карта СВО 19 февраля
21:01
Экс-премьер Нагорного Карабаха Варданян объявил голодовку в тюрьме
2
21:00
В России снизились цены на туалетную бумагу
21:00
В России подорожали популярные лекарства
Угроза войны и победа России: что западные СМИ разглядели в прошедших переговорах РФ и США
21:00
В России подорожали консервы и водка, но подешевели яйца
21:00
Город без электричества, дрова по QR-коду и школа для депутатов: события дня в ЯНАО
20:58
Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на любимую группу Путина
Создал «правительство в изгнании» и хотел захватить власть: в чем обвиняют бежавшего экс-депутата Пономарева*
20:58
Полиция Испании задержала 14 членов «русской мафии», отмывавших деньги
20:53
Shot: дрон-разведчик сбили в Казахстане, недалеко от КТК
20:48
В Перми перед Масленицей резко подорожали ингредиенты для блинов. Инфографика
1
Трамп потребовал выборы на Украине и одобрил позицию Путина: о чем рассказал президент США
20:47
Сотрудница МЧС сделала расклад на картах Таро для жителей ХМАО. Видео
20:46
Медведев похвалил Казанский пороховой завод за рост производства боеприпасов
20:45
Штурмовик из Коркино получил тренажер от депутата Госдумы. Фото
Эрдоган призвал прямо сейчас завершить конфликт на Украине: главное о спецоперации на 18 февраля
20:44
«Не променяем на французские тряпки и итальянские тапки»: Захарова — о возвращении импортных брендов
1
20:40
Бред Мадины: в Сети найден «искренний» telegram-канал тюменских коммунистов. Скрин
1
20:34
Курганские хоккеисты победили конкурента из Казани в борьбе за плей-офф ВХЛ
Сочи завалило снегом, села в горах отрезаны от жизни: что происходит в регионе. Фоторепортаж
20:28
Цивилева пообещала тяжело раненным на СВО автомобили. Видео
20:20
МВД предоставит убежище казахстанцу, сражавшемуся за Россию на СВО
20:20
Адвокат бомонда: чем известен защитник бывшего первого замгубернатора ХМАО
Зеленского надо урезонить, переговоры прошли успешно: что сказал Лавров после общения с США
20:17
«Ноль креатива»: продюсер Дворцов оценил клип эстонца о кофе на «Евровидение»
20:14
ФСБ задержала двух участников ИГИЛ* в Ингушетии
20:14
Генерал Попов объяснил, почему ВС РФ не бомбят Киев
Мишустин расписал правительству задачу на 15 лет
20:02
Путин усмотрел связь между атакой на КТК и новыми санкциями против РФ
20:02
На День оленевода в ЯНАО впервые приедут туристы
20:01
В Екатеринбурге на Вайнера насмерть разбился человек. Видео
«Не могли представить встречу лучше»: что американские дипломаты рассказали о переговорах в Эр-Рияде
19:58
«Разговор прошел честно и открыто»: мэр Орлов подвел итог встречи с защитниками Березовой рощи
19:53
Один из крупнейших банков России установил сразу несколько рекордов в 2024 году
19:52
Какие праздники отмечают 20 февраля: что нельзя делать в этот день
Первые заявления после переговоров России и США
19:48
В Екатеринбург везут одного из самых дорогих художников в мире
19:47
«Коммерсант»: производителей картошки и топинамбура обвиняют в хищении 67 млн
19:45
The Guardian узнала, как скандальный экс-премьер Британии зарабатывает деньги на жизнь
Почему на переговоры с США от РФ поехал экс-банкир Дмитриев: чем он известен
19:42
Пермячка выдумала девятого ребенка, чтобы получить пособия и выплаты
19:35
Дроны, самолеты и аэротруба: чем предлагают заниматься школьникам Екатеринбурга после уроков
19:34
Мэр Сургута Слепов обновил декор кабинета к 80-летию Победы. Фото
1
«Война закончилась 30 лет назад, почему мы сидим без света?»
19:32
После новости URA.RU возбудили дело о вымогательстве у челябинского бойца СВО
19:32
«Будем выходить на высший уровень»: протестующие из Академического готовятся к обострению конфликта
1
19:31
Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля
19:30
Пермяков зовут мыть «Сапсаны» в Москве за зарплату в 300 тысяч
19:29
Опыт петербургского фонда стал основой для морских реабилитационных центров
19:25
Китайский водитель получил штраф за ДТП на трассе в Курганской области
19:24
Россиянка, бросившая новорожденную дочь в турецком туалете, хочет домой
1
19:22
Секретный завод Екатеринбурга отреагировал на предложение брать женщин в «мужские» профессии
1
19:20
Из ХМАО в Санкт-Петербург запущены новые авиарейсы
19:14
Губернатор Текслер и основатель хора Турецкого открыли выставку в Челябинске. Фото
19:13
Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения
1
19:12
В пермском минобразования напомнили о возможности пропускать занятия в школах при морозе
19:11
Россельхознадзор выявил нарушения в ветеринарной клинике Петергофа
19:10
Путин: атака на КТК выглядит как совместная акция ВСУ и Европы
19:08
Тюменские власти заказывают банкеты в ресторанах с алкоголем. Инфографика
19:05
Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу Украины и Курской области
4
19:03
Путин назвал неуместной истерику Киева вокруг переговоров России и США
1
19:02
Протест в Академическом погасят по сценарию сквера-2019: итоги встречи мэра Орлова с активистами
2
18:59
Ямальцы раскупили билеты на самолеты в Тюмень и на Кавказ
18:58
Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом
18:57
Путин: диппредставительства России и США возобновляют работу
18:56
Путин удивился сдержанности Трампа по отношению к хамству Европы
1
18:53
Губернатор Моор показал Якушеву, как в Тюмени учат патриотов. Видео
18:52
Путин оценил итоги переговоров в Эр-Рияде
18:52
Курган и Тюмень попали в зоны риска весенних пожаров по прогнозу Авиалесоохраны. Карта
1
18:50
Путин: Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине
18:48
Здание генконсульства Украины в Польше закидали яйцами
18:48
В ямальском заксобрании «прокачают» муниципальных депутатов
1
18:48
Убыточная УК пермской мэрии нашла способ избавиться от долгов
18:46
Обвиняемый в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева признал вину
18:45
Дорожники перекрыли федеральную трассу из Екатеринбурга
18:44
Путину показали завод радиоэлектронных систем в Петербурге
18:42
Гастроэнтеролог объяснила, чем опасна язва желудка и как ее распознать
18:40
В Кургане открылась первая прачечная самообслуживания. Фото
1
18:37
Алюминий резко вырос в цене на фоне слухов о новых санкциях ЕС против России
18:36
В Челябинске группа таджиков похитила человека. Видео
18:34
Меликов раскритиковал дагестанские школы за драки и забастовки
18:33
Челябинская область вошла в топ регионов-лидеров по срокам строительства жилья. Скрин
18:31
Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Красноярске. Видео
1
18:31
Подчиненные мэра Сургута не смогли выполнить обещание, которое они давали шефу по рейтингу МЧС
18:30
«Общественный контроль»: изготовители блинов в Петербурге экономят на начинке
1
18:29
В ХМАО туроператоры ожидают высокий спрос на отдых в Абхазии летом
18:21
Полиция сняла с квадрокоптера, как курганские браконьеры убили лося. Видео
2
18:18
Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку. Видео
1
18:17
На тюменских маршрутах станет больше автобусов
18:16
В Польше вспыхнул скандал из-за ввоза с Украины подбитой техники с боеприпасами
18:15
Суд ХМАО отклонил главный аргумент защиты экс-главы управления миграции УМВД
18:12
Самые ожидаемые открытия ресторанов и кафе в ХМАО. Фото
18:07
Роспатент зарегистрировал три новых товарных знака Lada
18:07
Челябинский юрист посоветовал, как добиться компенсации за поврежденное авто
18:06
ВС РФ отразили попытку ВСУ вернуть контроль над курским Свердликово
18:05
Власти Пермского края изыскали в бюджете миллиарды на поддержку участников СВО
18:03
Арестованный ФСБ экс-активист «Единой России» работал в избиркоме Кургана
18:02
Челябинское предприятие отрицает попадание зубов в торт Mirel
18:01
Названы самые комфортные строящиеся жилые комплексы в Перми
18:00
Госдума в марте рассмотрит новый законопроект о призыве на срочную службу
17:59
ВСУ запустили на территорию России два беспилотника
17:58
В Челябинске глава Движения Первых и генерал ГУ МВД вручили школьникам паспорта. Фото, видео
17:57
Mash: Volkswagen, Volvo и Mitsubishi не вернутся в Россию на прежних условиях
12
17:56
Gucci зарегистрировала одноименный бренд в России
17:52
В ХМАО руководство спортшколы больше года не доплачивало тренерам
17:51
В ЯНАО дети проваливаются в сугробы с фекалиями из-за переполненного «септика, которого нет». Фото
17:49
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Видео
17:48
В Перми шоколадную фабрику продают по цене квартиры
17:46
В Карачаево-Черкесии ДТП с участием раненного на СВО расследуют как убийство
4
17:46
Новый масштабный фестиваль впервые пройдет в Екатеринбурге
17:40
В Финляндии заморозили средства россиян от продажи арены в Хельсинки
17:38
Губернатор Шумков объявил о покупке десятков автобусов для Кургана
9
17:37
Исследование на патологии плода проводят медики ямальским роженицам
17:36
Челябинская область стала лидером по производству макарон в РФ
17:35
Власти Курганской области заявили о рекордно низком уровне безработицы. Видео
2
17:33
Прокуратура ХМАО добилась отставки депутата по утрате доверия
1
17:33
Baza: силовики ворвались на детскую тренировку в спортшколу Краснодара. Видео
17:32
В Краснодаре два ребенка впали в кому после чупа-чупса
2
17:30
Кто рискует стать ректором, если после обысков в КГУ перевыборы руководителя не состоятся
2
17:26
Миасский автозавод откажется от европейских тормозов. Фото
1
17:26
Депутат гордумы Челябинска Ботов заявил о мощном потенциале программы «Герои Южного Урала»
17:25
По делу генерала Попова назначили новую экспертизу
17:24
Полицейские собрали родителей школы №48 в Кургане, где был скандал с цыганами. Фото
1
17:22
Киркоров купил голубую утку за треть миллиона
2
17:19
«Вы на что живете?»: мэр поругался с лидером протеста в Академическом
2
17:12
Тюменские полицейские поймали незаконных мигрантов с поддельными документами
17:12
Зеленский отказался слушать Трампа и уходить с поста президента
3
17:10
Зеленский отказался возвращать США 500 млрд долларов
1
17:10
Стримеру, угрожавшему Мизулиной, светит 4,5 года колонии
17:09
Бывшая жена хоккеиста «Металлурга» Вовченко узнала, сколько он тратил на измены
2
17:08
«Многих отсеяли за пьянки»: водитель автобуса рассказал о массовых увольнениях в Екатеринбурге
1
17:05
В Кургане следователи проведут проверку после массовых жалоб на ученика гимназии
2
17:04
Ямальские законодатели планируют избавить недропользователей от бумажной волокиты
1
17:00
Власти Шадринска нашли гонщиков, которые на снегоходах сбили гидропосты на реке. Новости URA.RU работают
1
16:56
Пятерочка запустила первую программу обучения для франчайзи
16:56
«Чтоб их трамвай переехал»: в Челябинске владелец фотостудии публично угрожал клиентам
16:52
В городе ХМАО продлят карантин школьникам
16:50
Беспилотники ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске
16:50
Разведка раскрыла планы Киева по срыву мирных переговоров
16:48
Власти Перми организуют десятки тысяч новых мест для захоронений
1
16:48
На нефтяном месторождении под Уватом Тюменской области произошел взрыв. Видео
3
16:46
Тюменец разбил стекло водителю такси из-за отказа в поездке. Видео
1
16:43
Зеленский пожаловался, что у Украины кончаются ракеты ПВО
16:43
Задержанному ФСБ первому замминистра челябинского миндора продлили срок в СИЗО
1
16:42
Крупный ЖК вместо старых домов построят на берегу Смолино в Челябинске
16:42
Доллар обвалился ниже 90 рублей
4
16:37
В Нижневартовске неизвестный выстрелил в пассажирский автобус
1
16:37
В Минтрансе РФ раскрыли сроки начала эксплуатации телетрапов в аэропорту Перми
16:36
Имя погибшего на СВО курганца Менщикова получила премия союза журналистов
1
16:36
Встреча мэра Орлова с защитниками Березовой рощи началась с провокации
16:35
В России ограничили круг подозреваемых, которых можно сажать под арест
16:33
В Карачаево-Черкесии трое альпинистов попали под лавину
16:33
За уничтожение символики СВО теперь можно сесть на пять лет
16:33
«Моя работа нужна»: екатеринбургский депутат в четвертый раз уходит на СВО
2
16:25
Число жертв ночного ДТП в Челябинске увеличилось до пяти
16:24
В Петербурге депутаты хотят ограничить скорость для каршерингов
16:23
В правительстве обсуждают уголовную ответственность за дипфейки
16:23
В Новом Уренгое продолжают разрушаться стены в новостройке, которую проверяют следователи. Фото
16:23
Фирма двух бывших замгубернатора Тюменской области погрязла в судах
16:22
Имам привез ямальским бойцам СВО пряники, испеченные православными прихожанами. Фото
16:22
Захарова переиначила «Ромео и Джульетту», говоря о долге Украины перед США
16:20
В центре Челябинска открылась фотовыставка о героях СВО. Фото, видео
16:18
Мигранты стали чаще переезжать в сельскую местность Тюменской области
16:18
Депутат Госдумы заявил о победе над огромными тарифами на электричество в ЯНАО
1
16:17
Челябинцев избавили от 15 лет разговоров со спамерами и мошенниками
16:09
На Центральном рынке Кургана нашли нарушения в общепите, торгующем шаурмой
5
16:09
В Тюмени не осталось свободных коттеджей для празднования 23 февраля
16:08
Кимаковский: ВС РФ заняли высоты возле Часова Яра
16:07
Залужный уклончиво ответил на вопрос о готовности стать президентом Украины
16:06
В Пермском крае взлетели цены на рыбу, фрукты, овощи и шоколад
1
16:06
Врачи ХМАО спасли школьницу с разорвавшимся яичником
2
16:05
Полмиллиона заплатит фанат, выскочивший на лед в матче магнитогорского «Металлурга»
16:02
Обратная сторона мяты: кому нельзя душистую траву
1
16:00
Corriere della Sera: ЕС не может послать Киеву нужного количества солдат
16:00
Не пришедший на приговор челябинский топ-налоговик нашелся: он с отцом на СВО
16:00
Жители Миасса сообщили о захвате их дома компанией экс-депутата ЗСО
15:58
Набиуллина сообщила о приостановке банками 300 тысяч переводов ежемесячно
15:58
Прокуратура наказала коммунальщиков, которые убираются в элитном поселке Екатеринбурга
1
15:56
Аналитики посчитали, сколько денег пермяки готовы потратить на покупку квартиры
15:54
«Был звездой»: в Верхней Пышме простились с футболистом, скончавшимся после тренировки. Фото
15:53
Самолеты из Норильска приземлились на Ямале из-за сложных метеоусловий
15:53
Минобороны озвучило потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область
15:50
Житель ХМАО, выигравший 4 миллиона рублей в лотерею, до сих пор не обратился за деньгами
1
15:50
Что известно о закрывшемся магазине Confettis в Кургане, который проработал почти 10 лет
3
15:47
В «Жизньмарте» озвучили точную дату открытия магазина, который переехал из центра Кургана в Заозерный
1
15:45
РФ объяснила США, почему надо бороться с истреблением русского на Украине
15:42
Reuters: в РФ запретят продавать приставки и джойстики для видеоигр
4
15:40
Пермский палеонтологический музей обрел дизайн-концепцию
15:40
Челябинский бизнесмен потребовал 17 млн за землю, изымаемую для метротрама
15:39
Авиарейс из Екатеринбурга в Казань отменили из-за плана «Ковер»
15:38
H&M не хочет возвращаться в Россию
10
15:36
Лавров сделал комплимент Трампу
15:31
МВД: 100 человек задержано за вывод украденных денег в Татарстане и Новосибирске
1
15:25
Лавров призвал учредить новый международный праздник
1
15:24
Зеленский оценил свое президентство
1
15:20
Аналитики раскрыли топ стран, с которыми чаще всего ведут дела бизнесмены из ХМАО
15:19
Мэрия Челябинска запретила бизнесвумен строить магазин в частном секторе. Скрин
15:18
В Сургуте водители жалуются на отсутствие бензина на АЗС депутата думы ХМАО. Фото
2
15:17
В Тюмени распродают дешевые билеты в Египет
1
15:15
Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов
2
15:15
Жители Тюмени занижают рейтинг таксистам-мигрантам, чтобы лишить их работы
3
15:14
Подросток, разъезжающий по Салехарду на собственном автомобиле, попался гаишникам
15:14
Лавров заявил о начале нормализации отношений между Россией и США
15:13
В Тюменской области педофил надругался в поезде над двумя несовершеннолетними
15:12
В ЦБ рассказали, как вирус на телефонах полностью обнуляет счета россиян
6
15:12
Экс-замначальника свердловского СК вышел на свободу
15:12
Прокурор и замгубернатора собрали бизнесменов на курганском заводе экс-мэра
2
15:08
Статусный пермский чиновник, работавший в ЛНР, возглавит министерство агропромкомплекса
15:08
Челябинские трансплантологи пересадили печень участнику СВО
1
15:05
СИЗО «Кресты» хотят превратить в концертный зал
2
15:05
Ни за какие деньги: в Тюменской области нехватка кадров в пресс-службах органов власти
15:00
Депутат облдумы Зырянов заподозрил «пятую колонну» в срыве выборов мэра Кургана
1
14:58
МВД попросило разрешения без суда блокировать сомнительные переводы
2
14:55
Спикера думы из ХМАО подозревают в конфликте интересов из-за кредитной компании
14:54
Лавров анонсировал визит Путина в Китай
1
14:51
Зеленский готов уйти в отставку, но при одном условии
10
14:50
Арктический испытательный полигон БПЛА открыли в ЯНАО. Видео
14:49
Летчицы из ХМАО поборются за победу в конкурсе красоты «Авиа мисс». Фото
14:48
В ЯНАО появится еще один дом-флаг к юбилею Победы в Великой Отечественной войне
14:46
ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников
14:44
Что известно об уголовном деле главы челябинского миндора: припомнили эпоху Дубровского
14:43
Как выглядит долгожданная школа в Московском, которую открыли Якушев и Моор. Фоторепортаж
14:43
Таджикская семья потребовала деньги за интимную связь с 17-летней челябинкой
1
14:36
Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака на мероприятии в Санкт-Петербурге
14:35
В ХМАО суд лишил отца погибшего бойца СВО выплат за неисполнение родительских обязанностей
14:34
ВСУ атаковали одно из мест обмена пленными между РФ и Украиной
2
14:33
Скандальный фонд из Екатеринбурга отсудил 51 млн у властей
14:32
Участника СВО из Екатеринбурга признали мертвым до подписания контракта
14:28
Тюменский режиссер снял сериал про цыган
2
14:25
Пермское правительство покидает еще один министр
14:25
На новом пункте весогабаритного контроля в ЯНАО будут штрафовать нарушителей
14:19
Пилот из Челябинска поборется за победу в конкурсе красоты «Авиа Мисс-2025». Фото
3
14:19
«Купил бы HIMARS»: бежавший из России лидер «Би-2» признался в финансировании Украины
5
14:10
Спасатели ищут двух петербургских туристов в ущелье Танадон
14:08
Когда свердловчане перестанут массово болеть ОРВИ
1
14:04
Кого затронет новый пакет антироссийских санкций ЕС
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