Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию
В Тюмени с 14 октября сократят количество рейсов на дачных маршрутах. Об этом сообщили в МКУ «Тюменьгортранс». Указанные автобусы будут ездить до 28 октября.
«Количество рейсов сократится на маршрутах — №32, 97, 100, 100к, 119, 120, 120к, 128, 129, 138, 145, 152 и 153. Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию», — рассказали в «Тюменьгортранс».
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени предложили изменить схему маршрутов автобусов №80 и 80д. Общественный транспорт предлагается запустить до Широтной — до остановочных пунктов, расположенных по улице Пермякова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!