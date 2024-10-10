10 октября 2024

В Тюмени станет меньше рейсов на некоторых автобусных маршрутах

© Служба новостей «URA.RU»
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Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию
Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию Фото:

В Тюмени с 14 октября сократят количество рейсов на дачных маршрутах. Об этом сообщили в МКУ «Тюменьгортранс». Указанные автобусы будут ездить до 28 октября.

«Количество рейсов сократится на маршрутах — №32, 97, 100, 100к, 119, 120, 120к, 128, 129, 138, 145, 152 и 153. Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию», — рассказали в «Тюменьгортранс».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени предложили изменить схему маршрутов автобусов №80 и 80д. Общественный транспорт предлагается запустить до Широтной — до остановочных пунктов, расположенных по улице Пермякова.

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В Тюмени с 14 октября сократят количество рейсов на дачных маршрутах. Об этом сообщили в МКУ «Тюменьгортранс». Указанные автобусы будут ездить до 28 октября. «Количество рейсов сократится на маршрутах — №32, 97, 100, 100к, 119, 120, 120к, 128, 129, 138, 145, 152 и 153. Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию», — рассказали в «Тюменьгортранс». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени предложили изменить схему маршрутов автобусов №80 и 80д. Общественный транспорт предлагается запустить до Широтной — до остановочных пунктов, расположенных по улице Пермякова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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