На месте бывшего завода ЖБИ открылась новая производственная площадка

В Кургане на месте бывшего завода ЖБИ открылось новое производство

15 октября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

На новой производственной площадке будут выпускать погрузчики Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане 15 октября на месте бывшего завода ЖБИ состоялось открытие новой производственной площадки на базе завода. Подробности корреспонденту URA.RU рассказал председатель совета директоров «Кургандормаша» Юрий Авдалов. «На площадке ООО „ИТМ Силовые трансмиссии“ — новом предприятии „Кургандормаша“ запущен серийный выпуск погрузчиков: ТЕРМИТ-1000, МЭП-1000, ММП-1500, КЗДМ-206. Для реализации этого проекта, над которым мы работали полтора года, брали промипотеку на сумму более 1 млрд рублей», — пояснил Юрий Авдалов. Среди гостей на открытии производственной площадки были губернатор региона Вадим Шумков и сенатор Сергей Муратов в сопровождении Юрия Авдалова. Сам Авдалов состоит в членах правления Российского Союза предпринимателей, чтобы отстаивать интересы курганского бизнеса. Ранее URA.RU сообщало об открытии нового цеха на «Курганприборе». На открытии присутствовал президент в УрФО Артем Жога. Полпреда приятно удивило большое количество молодежи среди рабочих и чистота в цехах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 15 октября на месте бывшего завода ЖБИ состоялось открытие новой производственной площадки на базе завода. Подробности корреспонденту URA.RU рассказал председатель совета директоров «Кургандормаша» Юрий Авдалов. «На площадке ООО „ИТМ Силовые трансмиссии“ — новом предприятии „Кургандормаша“ запущен серийный выпуск погрузчиков: ТЕРМИТ-1000, МЭП-1000, ММП-1500, КЗДМ-206. Для реализации этого проекта, над которым мы работали полтора года, брали промипотеку на сумму более 1 млрд рублей», — пояснил Юрий Авдалов. Среди гостей на открытии производственной площадки были губернатор региона Вадим Шумков и сенатор Сергей Муратов в сопровождении Юрия Авдалова. Сам Авдалов состоит в членах правления Российского Союза предпринимателей, чтобы отстаивать интересы курганского бизнеса. Ранее URA.RU сообщало об открытии нового цеха на «Курганприборе». На открытии присутствовал президент в УрФО Артем Жога. Полпреда приятно удивило большое количество молодежи среди рабочих и чистота в цехах.