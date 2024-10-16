В Тюмень привезли новый айфон

Новый айфон уже можно купить в магазине
На витринах тюменских магазинов появился новый айфон 16. Ранее он был доступен только по предзаказу. Об этом URA.RU сообщили продавцы техники Apple.
«Новый айфон уже вставлен на полках. Пока в продаже только две модели, полная линейка остается доступна по предзаказу», — рассказали в официальном магазине по продаже техники Apple.
Цена на новый смартфон в Тюмени начинается от 117 тысяч. Максимальная стоимость на айфон 16 доходит до 270 000 рублей.
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