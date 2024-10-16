В Тюмень привезли новый айфон

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый айфон уже можно купить в магазине
Новый айфон уже можно купить в магазине Фото:

На витринах тюменских магазинов появился новый айфон 16. Ранее он был доступен только по предзаказу. Об этом URA.RU сообщили продавцы техники Apple.

«Новый айфон уже вставлен на полках. Пока в продаже только две модели, полная линейка остается доступна по предзаказу», — рассказали в официальном магазине по продаже техники Apple.

Цена на новый смартфон в Тюмени начинается от 117 тысяч. Максимальная стоимость на айфон 16 доходит до 270 000 рублей.

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На витринах тюменских магазинов появился новый айфон 16. Ранее он был доступен только по предзаказу. Об этом URA.RU сообщили продавцы техники Apple. «Новый айфон уже вставлен на полках. Пока в продаже только две модели, полная линейка остается доступна по предзаказу», — рассказали в официальном магазине по продаже техники Apple. Цена на новый смартфон в Тюмени начинается от 117 тысяч. Максимальная стоимость на айфон 16 доходит до 270 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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