В Тюмени дорожает бензин

Бензин в Тюмени дорожает в среднем на пять копеек в неделю
На тюменских заправках стоимость бензина от недели к неделе растет в среднем на пять копеек. Так за первые две недели октября цена на топливо выросла на 10 копеек. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices.
«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 58 рублей 10 копеек», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 14 сентября. В конце сентября стоимость литра была на 10 копеек меньше.
Цена топлива марки АИ-92 также выросла. Актуальная стоимость — 52 рубля 72 копейки. В конце сентября эта цифра составляла 52 рубля 65 копеек.
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