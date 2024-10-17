Курганская ГАИ предупредила водителей об ужесточении наказания и лишении прав

Автомобилисты, которые будут скрывать номера, в том числе с использованием «шторок», рискуют лишиться прав. Такое нововведение начало действовать в России с 14 октября, сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану.
В законодательство России внесены изменения, касающиеся управления транспортными средствами с нечитаемыми или скрытыми номерными знаками. Согласно поправкам в статью 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, теперь за использование механизмов, скрывающих или видоизменяющих государственные номера (например, «шторки»), предусмотрено серьезное наказание. «Если водитель повторно совершит административное правонарушение по данной части, его лишат права управления транспортным средством на срок от 1 года до полутора лет», — говорится в сообщении ГАИ.
При первом нарушении наказание осталось без изменений. Нарушителей ждет административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Согласно информации от сотрудников Госавтоинспекции, в рамках новой правовой нормы будут организованы массовые проверки, особое внимание будет уделено грузовым транспортным средствам. Водителям рекомендуется строго соблюдать правила для избежания серьезных административных наказаний.
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