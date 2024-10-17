Сотрудники МЧС России потушили пожар в легковом автомобиле в Кургане. Иномарка загорелась в одном из дворов 2-го Заозерного микрорайона города. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Курганской области.
«Огонь на одном квадрате за три минуты потушили шесть специалистов ведомства и две единицы техники», — сообщает telegram-канал МЧС региона. Благодаря оперативным действиям сотрудников ведомства пожар был быстро локализован и ликвидирован.
По предварительным данным, возгорание автомобиля могло произойти из-за неисправности электрооборудования. Специалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств инцидента и напоминают о необходимости иметь огнетушитель в автомобилях.
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