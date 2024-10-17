В курганском дворе пожарным пришлось тушить вспыхнувший автомобиль. Видео

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Курганские пожарные затушили горящий автомобиль
Курганские пожарные затушили горящий автомобиль Фото:

Сотрудники МЧС России потушили пожар в легковом автомобиле в Кургане. Иномарка загорелась в одном из дворов 2-го Заозерного микрорайона города. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Курганской области.

«Огонь на одном квадрате за три минуты потушили шесть специалистов ведомства и две единицы техники», — сообщает telegram-канал МЧС региона. Благодаря оперативным действиям сотрудников ведомства пожар был быстро локализован и ликвидирован.

По предварительным данным, возгорание автомобиля могло произойти из-за неисправности электрооборудования. Специалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств инцидента и напоминают о необходимости иметь огнетушитель в автомобилях.

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Сотрудники МЧС России потушили пожар в легковом автомобиле в Кургане. Иномарка загорелась в одном из дворов 2-го Заозерного микрорайона города. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Курганской области. «Огонь на одном квадрате за три минуты потушили шесть специалистов ведомства и две единицы техники», — сообщает telegram-канал МЧС региона. Благодаря оперативным действиям сотрудников ведомства пожар был быстро локализован и ликвидирован. По предварительным данным, возгорание автомобиля могло произойти из-за неисправности электрооборудования. Специалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств инцидента и напоминают о необходимости иметь огнетушитель в автомобилях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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