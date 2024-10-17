Почему некоторые курганские больницы стали худшими в регионе: мнение пациентов

В Курганской области власти озвучили шесть больниц, которые стали худшими в регионе. Telegram-канал «Курганистан» сделал обзор отзывов пациентов о данных медицинских учреждениях, который поможет составить объективное мнение о состоянии здравоохранения в области.
Шадринская городская больница
Пациенты Шадринской городской больницы сталкиваются с длительным ожиданием приема, что вызывает недовольство. Также отмечается необходимость проведения ремонтных работ. Однако, несмотря на эти недостатки, посетители выделяют вежливость и отзывчивость персонала.
Курганская БСМП
В больнице скорой медицинской помощи Кургана имеются жалобы на некорректное поведение некоторых сотрудников и изношенное состояние сантехники. При этом пациенты высоко оценивают квалификацию хирургического отделения, что является значимым плюсом для медицинского учреждения.
Областной наркодиспансер
Главной проблемой в областном наркодиспансере является сложность в получении своевременной консультации, как из-за долгих очередей, так и из-за трудностей с дозвоном до регистратуры. Пациенты отмечают вежливость персонала как положительный аспект.
Межрайонная больница №7 (Шумиха)
Здесь пациенты сталкиваются с многочисленными проблемами, включая долгие очереди, потерю анализов и недостаток оборудования. Также указывается на нехватку специалистов. Несмотря на это, доброжелательность персонала остается на высоком уровне.
Катайская ЦРБ
В Катайской центральной районной больнице основной проблемой является организация записи на прием, что приводит к большим очередям. При этом чистота и профессионализм специалистов выделяются как явные достоинства.
Далматовская ЦРБ
Пациенты Далматовской ЦРБ также жалуются на долгие очереди и нехватку специалистов. Однако приятная атмосфера, вкусная еда и доброжелательность персонала смягчают общее впечатление.
URA.RU ранее писало, что по результатам мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи в Курганской области за сентябрь определены медицинские учреждения с наиболее низкими показателями. Лучшими стали: областная клиническая больница, перинатальный центр, психоневрологическая больница, госпиталь для ветеранов войн, противотуберкулезный диспансер и центр профилактики и борьбы со СПИДом. Также в числе лучших оказались межрайонные больницы № 2, №4 и №6.
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