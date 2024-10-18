Количество туристов в Тобольске в три раза превысило местное население

С начала 2024 года в Тобольске (Тюменская область) побывало более 300 тысяч туристов. Эта цифра в три раза превышает количество местного населения, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В этом году в городе-музее под открытым небом побывали уже 300 тысяч туристов — это в три раза больше, чем население Тобольска… Туристический потенциал Тобольска огромен. Будем развивать его и дальше», — написал Моор в своем telegram-канале.
Сегодня глава региона работает там вместе с полпредом УрФО Артемом Жогой. Они уже осмотрели Александровский сад, обновленную Базарную площадь, музей семьи императора Николая II и белокаменный Тобольский кремль.
В Тюменскую область с рабочим визитом впервые приехал уполномоченный представитель президента по УрФО Артем Жога. Сегодня, 19 октября, вместе с губернатором региона Александром Моором, он работает в Тобольске.
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