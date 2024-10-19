«Здесь как в родной Италии»: что известные люди рассказывали о жизни в ЯНАО

Ямало-Ненецкий АО посещали звезды разной величины: сюда приезжали известные журналисты, символы главных праздников России и селебрити-артисты. И все оставляли разное мнение про арктический округ. Что известные личности говорили про Ямал — читайте в материале URA.RU.
Телеведущий сравнил Италию с Ямалом
Ведущий кулинарной программы «Поедем, поедим» Федерико Арнальди посетил Салехард для съемок своего шоу. Арнальди попробовал оленину, ямальскую рыбу и ягоды. Жители встретили телезвезду достаточно тепло: к нему подходили обниматься и фотографироваться. В конце своей поездки он сравнил Ямал с Италией по устройству города — все находится поблизости. Помимо коробки консервов и ямальских деликатесов Арнальди увез с собой приятные впечатления об округе.
Скандал Mia Boyka с квадроберами начался с Ямала
В августе 2024 года известная поп-исполнительница Mia Boyka приняла участие в праздновании Дня города в Ноябрьске и Надыме. Во последнем и произошел инцидент, который вызвал резонанс не только на Ямале, но и по всей России.
В ходе выступления на сцену была приглашена девочка по имени Марьяна, одетая в маску кошки. Ребенок потерял своих родителей, и сотрудники организации решили оказать ей поддержку. Обратив внимание на маску, Mia Boyka поинтересовалась увлечениями девочки. Она спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» вызвал негативную реакцию зрителей, которые начали освистывать Марьяну. Ответив на вопрос, девочка поделилась своим увлечением и объяснила, как к нему пришла, на что певица выразила удивление, сказав, что считала квадроберов — «сказкой».
Событие получило широкий общественный резонанс после того, как видеофрагмент концерта был размещен самой Mia Boyka в интернете. Обсуждение инцидента активно развернулось в социальных сетях.
Как визит на Ямал повлиял на уход Летучей из «Ревизорро»
Телеведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая призналась, что Салехард стал переломным моментом, который повлиял на ее решение уйти из шоу. Корпункт развлекательной программы посетил столицу Ямала в августе 2015 года. В кафе «Виктория» на съемочную группу напала хозяйка. Потасовку операторы смогли заснять на видео. «Я не могу смотреть и слушать про Салехард. Валю [оператора „Ревизорро“ — URA.RU] били в голову, в лицо», — сказала телеведущая Елена Летучая.
Телеведущая раскритиковала тогда и работу ямальских полицейских. «Пришел участковый, который пытался поменять все наши показания, там происходил полный беспредел», — заметила она.
Позже журналисты подали в суд по статье по статье «воспрепятствование законной деятельности журналиста» на хозяйку кафе, однако все обвинения были сняты. Несмотря на то, что кафе сменило нескольких владельцев, скандал в городе помнят. «События двухлетней давности оставили свой негативный отпечаток», — подмечает один из жителей Салехарда.
VIP из Великого Устюга
В 2007 году Дед Мороз посещал Салехард, чтобы зажечь огни на елке. Гость из Великого Устюга встретился с ямальскими школьниками и принял участие в праздничной концертной программе в Ледовом дворце окружной столицы.
Торжество продолжилось с театрализованными представлениями, спортивным и огненным шоу, праздничными шествиями и фейерверком. Местные жители подарили тогда Деду Морозу олененка Ямальчика.
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