Куда пристроить ребенка на осенних каникулах в Тюмени

Осенние школьные каникулы начнутся с 28 октября и продлятся до 4 ноября. В Тюмени сразу несколько центров организуют лагери, где в течение дня будет предусмотрен досуг для детей. О том, что предлагают учреждения и сколько это стоит, — в подборке URA.RU.
Монстры на каникулах
Так называется осенняя смена в лагере в одном из детских центров Тюмени. Утро у ребят будет начинаться с нейрозарядки, затем в течение пяти дней дети посетят несколько кулинарных мастер-классов, попадут на жуткую вечеринку с монстрами, а затем посмотрят одноименный мультик. Стоимость: 8 000 рублей. В стоимость включено двухразовое питание — завтрак и обед.
Неделя здоровья
Провести время в бассейне и сходить на мастер-класс по йоге предлагают в другом тюменском центре развития детей. В дни школьных каникул там организуют лагерь, где помимо оздоровительных процедур ребят сводят в боулинг и в настоящую столярную мастерскую. Помимо этого детей ждут активные игры, викторины и конкурсы. За пять дней пребывания родителям придется заплатить 9 400 рублей. Здесь предусмотрено трехразовое питание.
В поисках сокровищ
Знакомство с культурой разных стран и поиск золота пиратов ждет школьников на каникулах в творческом центре Тюмени. В течение пяти дней дети узнают историю Европы, Азии и России. Их ждет: просмотр познавательных фильмов, спортивные соревнования, поход в пиццерию, чайная церемония и мастер-класс по актерскому мастерству. В завершении недели дети отыщут сокровища и побывают на настоящей пиратской вечеринке. Стоимость лагеря: 6 500 рублей с трехразовым питанием.
Загородный отдых
Образовательный центр санаторного типа предлагает юным тюменцам отправится на осенние каникулы в загородный лагерь. Детей ждут квесты, мастер-классы, тренинги и тематические вечеринки, пятиразовое питание и оздоровительные процедуры: ароматерапия, кислородный коктейль и витаминотерапия. Смена рассчитана с 1 по 7 ноября. Стоимость путевки: 22 777 рублей.
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