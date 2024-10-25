Филармонии Сургута и Омска заключили особое соглашение. Фото

Сургутская и Омская филармонии решили обмениваться коллективами
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Сургутская и Омская филармонии подписали соглашение
Сургутская и Омская филармонии подписали соглашение Фото:

Сургутская и Омская филармонии заключили соглашение о культурном сотрудничестве. Теперь учреждения будут обмениваться творческими коллективами, передает журналист URA.RU с церемонии подписания документа.

«Две большие филармонии объединились, поэтому стоит ждать что-то грандиозное. Конечно, будут совместные проекты», — рассказала директор Омской филармонии Ирина Лапшина на мероприятии.

Также она добавила, что возможно будет организован батл оркестров. Его могут провести в рамках проекта «Большой симфонический парк».

Директор Сургутской филармонии Константин Лазута и директор Омской филармонии Ирина Лапшина
Директор Сургутской филармонии Константин Лазута и директор Омской филармонии Ирина Лапшина
Фото:

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Сургутская и Омская филармонии заключили соглашение о культурном сотрудничестве. Теперь учреждения будут обмениваться творческими коллективами, передает журналист URA.RU с церемонии подписания документа. «Две большие филармонии объединились, поэтому стоит ждать что-то грандиозное. Конечно, будут совместные проекты», — рассказала директор Омской филармонии Ирина Лапшина на мероприятии. Также она добавила, что возможно будет организован батл оркестров. Его могут провести в рамках проекта «Большой симфонический парк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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