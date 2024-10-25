Сургутская и Омская филармонии подписали соглашение
Сургутская и Омская филармонии заключили соглашение о культурном сотрудничестве. Теперь учреждения будут обмениваться творческими коллективами, передает журналист URA.RU с церемонии подписания документа.
«Две большие филармонии объединились, поэтому стоит ждать что-то грандиозное. Конечно, будут совместные проекты», — рассказала директор Омской филармонии Ирина Лапшина на мероприятии.
Также она добавила, что возможно будет организован батл оркестров. Его могут провести в рамках проекта «Большой симфонический парк».
Директор Сургутской филармонии Константин Лазута и директор Омской филармонии Ирина Лапшина
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