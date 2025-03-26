Первый заместитель губернатора ХМАО Павел Тараканов снялся в экспериментальном видео. Продюсерский центр окружного правительства для главного форума муниципалов страны «Малая Родина — сила России» записал ролик с коротким интервью в стиле «норм — не норм». Тараканова попросили оценить, нормально ли парковаться на газоне, проводить совещания в обеденный перерыв, спорить с иностранцами в комментариях о величии своей страны и делать патриотические тату.
«Делать патриотические татуировки, спорить с иностранцами в комментариях о величии своей страны, сделать наклейку на машину „Спасибо деду за Победу“, проводить совещания в обеденный перерыв, кататься мэру города на велосипеде, ходить на работу пешком — норм», — уверен Тараканов. Сомнения у него вызвал только один вопрос — о запрете самокатов.
В категорию «не норм» для замгубернатора попали: любить Родину, но хотеть уехать за границу; не быть подписанным на соцсети губернатора; парковаться на газоне; не знать слова гимна России; уважать свою страну, но не знать ее историю. В аналогичных видео снялись сенатор Александр Новьюхов, а также главы муниципалитетов Арктической зоны ХМАО — Сергей Маненков (Белоярский район) и Руслан Александров (Березовский район).
Из всей четверки политиков трудоголиками, согласными проводить совещания во время обеда, оказались только Тараканов и Новьюхов. Первый зам губернатора стал единственным из опрошенных, который не видит ничего плохого в патриотических татуировках. За 17 часов клип с Таракановым набрал более 300 просмотров, и это пока самый высокий показатель из всей четверки.
В правительстве пояснили, что в рамках форума было решено протестировать новые форматы. Опрашивать других политиков не будут. Но эксперименты продолжатся. «Еще планируется выложить подкаст с замом начальника Управления внутренней политики президента РФ Грачевым», — анонсировал инсайдер.
Ранее URA.RU писало о том, что политики со всей России съехались в Ханты-Мансийск на главный муниципальный форум страны. Открытие регионального дня второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» по теме «Наследие» прошло в крупнейшем культурно-театральном центре округа «Югра-Классик».
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