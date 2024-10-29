Власти Кургана ради нового проекта снесут дом возле Молодежного парка

В Кургане планируют построить сквер по улице Куйбышева после снова аварийного дома
В Кургане недалеко от Молодежного парка снесут расселенный аварийный дом для нового проекта. На месте ветхого жилья планируют обустроить сквер. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы благоустройства.
«В Кургане по улице Куйбышева снесут аварийный двухэтажный дом. На его месте планируют благоустроить сквер», — сообщил источник.
Власти уже нашли подрядчика для демонтажа здания по улице Куйбышева 129а. Работами займется свердловский бизнесмен. Сумма контракта составит 1,8 миллиона рублей. Снести расселенный ветхий дом подрядчику необходимо будет до конца ноября.
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