Жители Губкинского потратили на спортивные услуги 10,5 млн рублей в третьем квартале
Жители Губкинского (ЯНАО) потратили на посещение спортучреждений 10,697 млн рублей и на транспортные услуги 13,15 млн рублей за третий квартал 2024 года. Аналитику о платных услугах, оказываемых бюджетными организациями, выложили на сайте местной администрации.
«В отчетном периоде муниципальными учреждениями города получен доход в размере 30 843,26 тыс. рублей», — сказано в документе. Наибольшее количество предлагаемых платных услуг приходится на сферу образования.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу местной администрации. На момент публикации ответ не поступил.
Инфографика: доход от оказания платных услуг в третьем квартале 2024 года
Инфографика: количество платных услуг, предлагаемых населению
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