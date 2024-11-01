Ямальцы больше всего тратят на спорт и транспортные услуги. Инфографика

Жители Губкинского потратили более 10,5 млн рублей на занятия спортом
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Губкинского потратили на спортивные услуги 10,5 млн рублей в третьем квартале
Жители Губкинского потратили на спортивные услуги 10,5 млн рублей в третьем квартале Фото:

Жители Губкинского (ЯНАО) потратили на посещение спортучреждений 10,697 млн рублей и на транспортные услуги 13,15 млн рублей за третий квартал 2024 года. Аналитику о платных услугах, оказываемых бюджетными организациями, выложили на сайте местной администрации.

«В отчетном периоде муниципальными учреждениями города получен доход в размере 30 843,26 тыс. рублей», — сказано в документе. Наибольшее количество предлагаемых платных услуг приходится на сферу образования.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу местной администрации. На момент публикации ответ не поступил.

Инфографика: доход от оказания платных услуг в третьем квартале 2024 года
Инфографика: доход от оказания платных услуг в третьем квартале 2024 года
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Инфографика: количество платных услуг, предлагаемых населению
Инфографика: количество платных услуг, предлагаемых населению
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Жители Губкинского (ЯНАО) потратили на посещение спортучреждений 10,697 млн рублей и на транспортные услуги 13,15 млн рублей за третий квартал 2024 года. Аналитику о платных услугах, оказываемых бюджетными организациями, выложили на сайте местной администрации. «В отчетном периоде муниципальными учреждениями города получен доход в размере 30 843,26 тыс. рублей», — сказано в документе. Наибольшее количество предлагаемых платных услуг приходится на сферу образования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу местной администрации. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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