ФАС запретила обсуждать цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила автоэкспертам комментировать цены на бензин. Это решение было принято из-за возможного нарушения закона о конкуренции.
«ФАС запретил автоэкспертам высказываться о ценах на бензин», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в федеральной службе сослались на возможное нарушение закона о конкуренции в таком случае. Это решение касается прогнозов, которые могут повлиять на будущие цены на топливо.
Один из экспертов Антон Шапарин отметил, что его оценки были оправданы, несмотря на претензии ФАС. В последнее время средняя цена бензина в России увеличилась на 0,37%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. Цены на бензин выросли в большинстве российских регионов, с наибольшим увеличением в Севастополе, Татарстане и Дагестане.
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