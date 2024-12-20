ФАС запретила обсуждать цены на бензин

ФАС запретила обсуждение цен на бензин в связи с нарушением закона о конкуренции
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Автоэкспертам запрещено говорить на тему повышения цен на бензин в России, пишет Mash
Автоэкспертам запрещено говорить на тему повышения цен на бензин в России, пишет Mash Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила автоэкспертам комментировать цены на бензин. Это решение было принято из-за возможного нарушения закона о конкуренции.

«ФАС запретил автоэкспертам высказываться о ценах на бензин», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в федеральной службе сослались на возможное нарушение закона о конкуренции в таком случае. Это решение касается прогнозов, которые могут повлиять на будущие цены на топливо.

Один из экспертов Антон Шапарин отметил, что его оценки были оправданы, несмотря на претензии ФАС. В последнее время средняя цена бензина в России увеличилась на 0,37%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. Цены на бензин выросли в большинстве российских регионов, с наибольшим увеличением в Севастополе, Татарстане и Дагестане.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила автоэкспертам комментировать цены на бензин. Это решение было принято из-за возможного нарушения закона о конкуренции. «ФАС запретил автоэкспертам высказываться о ценах на бензин», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в федеральной службе сослались на возможное нарушение закона о конкуренции в таком случае. Это решение касается прогнозов, которые могут повлиять на будущие цены на топливо. Один из экспертов Антон Шапарин отметил, что его оценки были оправданы, несмотря на претензии ФАС. В последнее время средняя цена бензина в России увеличилась на 0,37%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. Цены на бензин выросли в большинстве российских регионов, с наибольшим увеличением в Севастополе, Татарстане и Дагестане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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