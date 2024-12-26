Вице-премьер призвал пересмотреть школьную программу ради здоровья детей

В России нужно пересмотреть образовательные стандарты, чтобы сохранить здоровье детей с точки зрения распределения учебной нагрузки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Есть проблема, она действительно нам известна. Нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения нагрузки на учеников и на учителей», — заявил Чернышенко, передает РИА «Новости». По словам вице-премьера, главным критерием успешности в развитии Росси является здоровье детей.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ в школах отменят при создании его альтернативы. При этом она должна обеспечить те же условия, что и на выпускном экзамене. Однако такие решения могут привести к увеличению нагрузки на учеников, потому что им придется проходить экзамены и при окончании школы, и в вузе.
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