Медведев заявил об опасности этнических анклавов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из семей иностранцев формируются этнические анклавы, а они, в свою очередь, могут стать причиной экстремизма. Семьи иностранцев находятся в РФ, в частности, из-за необходимости в обучении детей иностранных работников, отметил Медведев.
«[Из семей мигрантов] возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма. Пребывание семей мигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе», — сообщил Дмитрий Медведев на совещании по проблемам миграции, его слова передает ТАСС. Зампред Совбеза РФ добавил со ссылкой на данные Минпросвещения, что в образовательных организациях находится свыше 200 тысяч детей иностранцев.
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