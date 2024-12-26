Медведев заявил об опасности этнических анклавов

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, этнические анклавы могут стать источником экстремизма
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, этнические анклавы могут стать источником экстремизма Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из семей иностранцев формируются этнические анклавы, а они, в свою очередь, могут стать причиной экстремизма. Семьи иностранцев находятся в РФ, в частности, из-за необходимости в обучении детей иностранных работников, отметил Медведев.

«[Из семей мигрантов] возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма. Пребывание семей мигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе», — сообщил Дмитрий Медведев на совещании по проблемам миграции, его слова передает ТАСС. Зампред Совбеза РФ добавил со ссылкой на данные Минпросвещения, что в образовательных организациях находится свыше 200 тысяч детей иностранцев.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из семей иностранцев формируются этнические анклавы, а они, в свою очередь, могут стать причиной экстремизма. Семьи иностранцев находятся в РФ, в частности, из-за необходимости в обучении детей иностранных работников, отметил Медведев. «[Из семей мигрантов] возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма. Пребывание семей мигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе», — сообщил Дмитрий Медведев на совещании по проблемам миграции, его слова передает ТАСС. Зампред Совбеза РФ добавил со ссылкой на данные Минпросвещения, что в образовательных организациях находится свыше 200 тысяч детей иностранцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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