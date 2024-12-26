Путин исполнил мечту школьницы. Видео

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Президент позвонил школьнице, чтобы узнать, понравилась ли ей экскурсия
Президент позвонил школьнице, чтобы узнать, понравилась ли ей экскурсия Фото:

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание 12-летней Таисии Леоновой из Солнечногорска (Московская область) в рамках акции «Елка желаний». Девочка мечтала посетить репетицию народного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. После российский лидер узнал, понравилось ли девочке мероприятие. 

«Все в принципе замечательно. Мне очень понравилось. Репетиция тоже прошла хорошо», — сказала Леонова, отвечая на вопрос Путина о том, как проходит экскурсия. Видео разговора публикует журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Леоновой, ее брату и маме провели экскурсию по зданию Государственного академического ансамбля народного танца, им показали кабинет художественного руководителя ансамбля Игоря Моисеева. Девочка посетила мастер-класс от артистов балета, пообщалась с Народной артисткой Еленой Щербаковой, посмотрела репетицию. В ближайшие дни семья Леоновой посетит парк развлечений, музеи, новогоднее шоу и балет народного танца Моисеева.

Девочка входит в категорию детей с инвалидностью. У нее хроническая болезнь почек, в феврале 2022 ей пересадили почку от ее матери. 

На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который прошел 5 декабря, Путин поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с елки три шарика, один из которых принадлежал Леоновой.

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Президент РФ Владимир Путин исполнил желание 12-летней Таисии Леоновой из Солнечногорска (Московская область) в рамках акции «Елка желаний». Девочка мечтала посетить репетицию народного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. После российский лидер узнал, понравилось ли девочке мероприятие.  «Все в принципе замечательно. Мне очень понравилось. Репетиция тоже прошла хорошо», — сказала Леонова, отвечая на вопрос Путина о том, как проходит экскурсия. Видео разговора публикует журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Леоновой, ее брату и маме провели экскурсию по зданию Государственного академического ансамбля народного танца, им показали кабинет художественного руководителя ансамбля Игоря Моисеева. Девочка посетила мастер-класс от артистов балета, пообщалась с Народной артисткой Еленой Щербаковой, посмотрела репетицию. В ближайшие дни семья Леоновой посетит парк развлечений, музеи, новогоднее шоу и балет народного танца Моисеева. Девочка входит в категорию детей с инвалидностью. У нее хроническая болезнь почек, в феврале 2022 ей пересадили почку от ее матери.  На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который прошел 5 декабря, Путин поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с елки три шарика, один из которых принадлежал Леоновой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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