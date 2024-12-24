Экс-губернатора Курской области вызвали на допрос

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) РФ. После завершения допроса у него возникли проблемы с сердцем.
«Алексея Смирнова вызвали на допрос в СК РФ», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что после допроса у него возникли проблемы с сердцем и он был доставлен в кардиоцентр. Следствие установило связь между Смирновым и задержанным гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным. Их знакомство произошло, когда Смирнов работал в Фонде капремонта в Москве, а Лукин был замначальника Мосжилинспекции.
В 2020 году Лукин был уволен из-за хищений бюджета, а позднее оказался в Курской области. Смирнов, в свою очередь, отвечал за строительные проекты в рамках СВО. Также опросили первого замгубернатора Алексея Дедова, который следил за работой «Корпорации развития». Решение по Смирнову будет зависеть от свидетельств Лукина.
Кроме того, выяснилось, что на защитные сооружения выделили 15 миллиардов рублей, большая часть которых досталась компаниям с небольшим штатом, зарегистрированным менее года назад. После назначения Лукина на должность он приобрел автомобиль Hyundai Staria Premium, а его водителю выделили зарплату, равную окладу замгендиректора. В настоящее время УФАС проводит проверку, а управление капстроительства Курской области подало иски о банкротстве компании, передали в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.