Как не переедать во время праздничного застолья: советы ямальского профпатолога

В праздничные выходные тяжелее всего приходится желудку. Так считает главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике Сергей Токарев. Он рассказал URA.RU, как длительные выходные влияют на состояние организма, и дал несколько советов, как защитить себя от пищевой «перегрузки».
Праздничные выходные и обильный прием пищи — как не перегрузить организм?
«Сложнее всего в праздники приходится желудку и печени. Обильная трапеза может спровоцировать развитие острых заболеваний или обострение хронических: гастрита, язвенной болезни, холецистита, панкреатита», — напомнил доктор Токарев.
Как правильно обедать за праздничным столом:
В течение дня не голодайте. Не пропускайте завтрак, обед и ужин. Натощак контроль обычно «улетучивается», поэтому вы можете съесть слишком много.
Займите руки. Чтобы не подкладывать на тарелку без конца добавки, желательно держать в правой руке стакан воды.
Готовьте «правильные блюда». Вместо тяжелого жирного мяса на горячее лучше подать запеченную рыбу. Мясо же выбирайте постное (курица, индейка) и готовьте в умеренных количествах.
Сделайте больше легких салатов из свежих овощей, фруктов и зелени. Приправьте их натуральным йогуртом или сметаной, соком лимона или граната, пряностями. Используйте больше зелени и овощей, они нейтрализуют жиры и помогают перевариванию пищи.
Начните с горячего. А в качестве гарнира используйте не картошку, в которой много углеводов, а другие овощи — свежие, запеченные, отварные. Ешьте больше овощных салатов и закусок.
Не налегайте на соленое и сладкое. Ограничьте соленья, нарезки сыра и колбас, копчености, бутерброды с икрой.
Не торопитесь. Старайтесь есть осознанно и медленно, смакуя каждый кусочек и тщательно пережевывая. Постарайтесь почувствовать момент, когда вы уже наелись, и остановитесь. Если тянет что-то пожевать, можно полакомиться фруктами.
Откажитесь от алкоголя. Он дает большую нагрузку на поджелудочную железу. Замените спиртное водой, натуральными морсами, компотами из ягод, фруктов.
Двигайтесь. Чаще делайте паузы. Прерывайтесь на танцы, игры, конкурсы, общение с друзьями.
Не ложитесь сразу спать. После сытной трапезы неплохо прогуляться, поиграть с детьми, потанцевать. Два-четыре часа приятного активного времяпрепровождения — и организм скажет вам «спасибо».
Как правильно начать 1 января
«Если вы переели в праздничную ночь, не поддавайтесь соблазну начать утро с остатков новогодних блюд. После позднего ужина можно пропустить завтрак и до обеда пить только воду», — посоветовал доктор Токарев.
Он отмечает, что 1 января не стоит устраивать разгрузочный день на воде. Перепады в режиме питания создают стресс для организма. А разгрузочный день можно устроить через два-три дня после праздничного застолья.
«Также не стоит забывать про физические нагрузки. Новогодние каникулы — прекрасное время для общения с близкими. Гуляйте больше на свежем воздухе, катайтесь на лыжах, ватрушках, коньках. Поиграйте в снежки, слепите снеговика! От этого и настроение улучшится, и лишние калории сгорят», — посоветовал профпатолог.
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