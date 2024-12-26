Эксперт рассказал, почему не дешевеет красная икра

Самой дешевой рыбой в российских магазинах является минтай. Его средняя цена — 130 рублей за килограмм. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (ВАРПЭ) Александр Фомин.
«Наиболее дешевой на российских прилавках остается дикая речная и морская рыба, выловленная российскими рыбопромысловыми предприятиями, — рассказал эксперт. — В первую очередь минтай — „наше национальное достояние“, которого Россия за год вылавливает до 2 млн тонн».
Александр Фомин уточнил, что в год россияне съедают около 200-250 тысяч тонн минтая. Остальной вылов отправляется на экспорт в Китай, Корею, Японию. По его словам, в 2024 году цены на минтай хоть и росли, но незначительно, всего с 112 до 130 рублей за кг. Это — в пределах годовой инфляции.
Доступными остаются сельдь — 320 рублей за килограмм, дальневосточная камбала — 350 рублей, иваси — 300 рублей. В следующем году они подорожают разве что в пределах инфляции.
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