04 ноября 2024

Застройщик одной из самых больших школ взялся за проект для скандальной больницы Шадринска

Строительством амбулатории для больницы Шадринска займется подрядчик «Дон»
© Служба новостей «URA.RU»
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На строительство амбулатории курганские власти потратят свыше 63 млн рублей
На строительство амбулатории курганские власти потратят свыше 63 млн рублей Фото:

Строительством врачебной амбулатории для Шадринской городской больницы займется курганская компания «Дон», которая возводила одну из самых больших школ в регионе на 1100 мест. Об этом URA.RU сообщает источник из строительной отрасли. 

«Строительством здания врачебной амбулатории для Шадринской городской больницы. Контракт заключен с ООО „Дон“ на сумму 63 651 151 рублей», — сообщил источник. 

Согласно данным аукционной документации с подрядчиком «Дон» заключен со 2 ноября. Одноэтажное здание врачебной амбулатории по улице Черемисина 19 строительной компании необходимо будет сдать не позднее 29 августа 2025 года. 

Объект будет предназначен для консультативно-врачебного приема, диагностического и восстановительного лечения. Здание планируют сделать Г-образной формы. На первом этаже предполагается размещение вестибюля, регистратуры, административно-бытовых помещений и лечебного блока. Кроме того объект будет иметь технический этаж для прокладки инженерных систем.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринской горбольнице массово сокращали медиков. На проблемы с оптимизацией жаловались в Генпрокуратуру РФ.

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Строительством врачебной амбулатории для Шадринской городской больницы займется курганская компания «Дон», которая возводила одну из самых больших школ в регионе на 1100 мест. Об этом URA.RU сообщает источник из строительной отрасли.  «Строительством здания врачебной амбулатории для Шадринской городской больницы. Контракт заключен с ООО „Дон“ на сумму 63 651 151 рублей», — сообщил источник.  Согласно данным аукционной документации с подрядчиком «Дон» заключен со 2 ноября. Одноэтажное здание врачебной амбулатории по улице Черемисина 19 строительной компании необходимо будет сдать не позднее 29 августа 2025 года.  Объект будет предназначен для консультативно-врачебного приема, диагностического и восстановительного лечения. Здание планируют сделать Г-образной формы. На первом этаже предполагается размещение вестибюля, регистратуры, административно-бытовых помещений и лечебного блока. Кроме того объект будет иметь технический этаж для прокладки инженерных систем. Ранее URA.RU писало, что в Шадринской горбольнице массово сокращали медиков. На проблемы с оптимизацией жаловались в Генпрокуратуру РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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