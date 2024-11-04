Застройщик одной из самых больших школ взялся за проект для скандальной больницы Шадринска

Строительством врачебной амбулатории для Шадринской городской больницы займется курганская компания «Дон», которая возводила одну из самых больших школ в регионе на 1100 мест. Об этом URA.RU сообщает источник из строительной отрасли.
«Строительством здания врачебной амбулатории для Шадринской городской больницы. Контракт заключен с ООО „Дон“ на сумму 63 651 151 рублей», — сообщил источник.
Согласно данным аукционной документации с подрядчиком «Дон» заключен со 2 ноября. Одноэтажное здание врачебной амбулатории по улице Черемисина 19 строительной компании необходимо будет сдать не позднее 29 августа 2025 года.
Объект будет предназначен для консультативно-врачебного приема, диагностического и восстановительного лечения. Здание планируют сделать Г-образной формы. На первом этаже предполагается размещение вестибюля, регистратуры, административно-бытовых помещений и лечебного блока. Кроме того объект будет иметь технический этаж для прокладки инженерных систем.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринской горбольнице массово сокращали медиков. На проблемы с оптимизацией жаловались в Генпрокуратуру РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!