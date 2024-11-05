Тюменцев зовут на работу в «ЛетоЛето» на зарплаты свыше 70 000 рублей

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет в свой штат более 50 сотрудников, среди которых официанты, администраторы, маркетологи, грузчики, повара и прочие. Вакансии опубликованы на одном из порталов по поиску работы, максимальное зарплатное предложение — свыше 70 000 рублей.
«Комплексу „ЛетоЛето“ требуется менеджер по продажам. Заработная плата — от 70 000 рублей», — следует из вакансии.
Чуть меньше — от 65 000 рублей, в аквапарке готовы платить менеджеру по коммуникациям и инструктору по лечебной физкультуре. Бухгалтеру предлагают от 60 500 в месяц, администраторам медцентра и СПА — от 50 000, медсестрам и медбратьям — от 50-60 тысяч рублей в месяц.
Также в аквапарк и оздоровительный комплекс требуются менеджеры на различные направления, врачи, грузчики, кассиры, официанты, повара и кондитеры, разнорабочие, инженеры в отдел IT, уборщики и инструкторы аквапарка. Заработная плата — от 20 000 рублей и выше, в зависимости от должности.
Ранее URA.RU писало о вакансиях от тюменских заводов. Там можно получать свыше 200 000 рублей.
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