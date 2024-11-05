В семье короля Великобритании разразилась болезнь дыхательных путей

Королева Великобритании 77-летняя Камилла вынуждена была отказаться от участия в некоторых мероприятиях из-за инфекции дыхательных путей. Об этом сообщает Букингемский дворец. Врачи рекомендовали ей пройти курс лечения и соблюдать постельный режим для скорейшего восстановления.
«Ее Величество королева в настоящее время испытывает недомогание из-за инфекции дыхательных путей, вследствие чего врачи рекомендовали короткий период покоя. С большим сожалением Ее Величество была вынуждена отказаться от мероприятий на этой неделе», — говорится в заявлении Букингемского дворца. Его приводит издание The Independent.
По информации телеканала Sky News, 77-летняя Камилла не сможет присутствовать 7 ноября на ежегодной церемонии открытия Дня поминовения в Лондоне в память о павших британских военнослужащих. В том числе ее не будет и на приеме в Букингемском дворце, посвященном британским олимпийцам и паралимпийцам. В связи с ее отсутствием, эти мероприятия посетит другой член королевской семьи.
На прошлой неделе король Великобритании Карл III вместе с супругой вернулся в страну после своего первого визита в качестве великобританского правителя в страны Содружества — Австралию и Самоа. Поездка длилась 11 дней. Чтобы осуществить этот визит, он временно приостановил лечение от рака, который у него был обнаружен в начале февраля.
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