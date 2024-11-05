Госавтоинспекция выступила с экстренным обращением к жителям Курганской области

ГАИ предупредила курганцев о резком ухудшении дорожной обстановки
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская ГАИ предупредила об ухудшении дорожных условий
Курганская ГАИ предупредила об ухудшении дорожных условий Фото:

Из-за ожидаемых сильных осадков в виде мокрого снега, Госавтоинспекция Курганской области призывает местных водителей к особой осторожности на дорогах. Согласно прогнозу погоды, 6 ноября на территории региона ожидается значительное ухудшение погодных условий, что может привести к увеличению аварийности на дорогах. Об этом сообщает telegram-канал дорожной полиции.

«Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, разрешенную скорость, и, при необходимости, быть готовым не только остановиться на проезжей части, но и изменить направление движения», — предостерегает Госавтоинспекция. В ведомстве просят водителей отказаться от дальних поездок без особой необходимости из-за возможного гололеда и снегопада.

Полицейские напоминает о возможности обращения за помощью в случае возникновения трудностей на дороге. Водители и пешеходы могут круглосуточно обращаться в дежурную группу ГАИ по городу Кургану или на единые телефоны экстренных служб 112 и 020. Полиция готова оказать необходимую поддержку, включая вызов технической помощи или эвакуатора.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе ухудшился прогноз погоды. Метеорологи считают, что с осадками и ветром, в область придут заморозки до -12 градусов.

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Из-за ожидаемых сильных осадков в виде мокрого снега, Госавтоинспекция Курганской области призывает местных водителей к особой осторожности на дорогах. Согласно прогнозу погоды, 6 ноября на территории региона ожидается значительное ухудшение погодных условий, что может привести к увеличению аварийности на дорогах. Об этом сообщает telegram-канал дорожной полиции. «Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, разрешенную скорость, и, при необходимости, быть готовым не только остановиться на проезжей части, но и изменить направление движения», — предостерегает Госавтоинспекция. В ведомстве просят водителей отказаться от дальних поездок без особой необходимости из-за возможного гололеда и снегопада. Полицейские напоминает о возможности обращения за помощью в случае возникновения трудностей на дороге. Водители и пешеходы могут круглосуточно обращаться в дежурную группу ГАИ по городу Кургану или на единые телефоны экстренных служб 112 и 020. Полиция готова оказать необходимую поддержку, включая вызов технической помощи или эвакуатора. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе ухудшился прогноз погоды. Метеорологи считают, что с осадками и ветром, в область придут заморозки до -12 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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