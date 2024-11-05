05 ноября 2024

В курганских школах появится новый предмет

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские школьники будут изучать историю родного края
Курганские школьники будут изучать историю родного края Фото:

В школах Курганской области с нового учебного года появятся учебники по истории родного края. Новый предмет будут изучать с пятого по седьмой классы. Об этом сообщается на сайте регионального департамента образования и науки.

«В школах Курганской области со следующего учебного года появится учебник по истории родного края. Новый предмет согласно федеральным образовательным стандартам будут изучать пятиклассники, а затем и ученики шестых-седьмых классов», — говорится на сайте ведомства.

В регионе уже идет работа над созданием учебного пособия, которое будет выпущено в двух частях. Над содержанием учебника  трудятся ученые-историки, учителя истории, методисты и представители органов власти. Изучение нового предмета «История родного края» в пятом классе рассчитано на 34 часа. Для учеников шестых и седьмых классов будет разработана вторая часть учебника. По нему они будут обучаться столько же часов.

Ранее URA.RU писало, что в курганских школах будут проводить семьеведение. Его планируют преподавать внеурочное время. Также сообщалось, что ученикам вернут предмет черчение.

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В школах Курганской области с нового учебного года появятся учебники по истории родного края. Новый предмет будут изучать с пятого по седьмой классы. Об этом сообщается на сайте регионального департамента образования и науки. «В школах Курганской области со следующего учебного года появится учебник по истории родного края. Новый предмет согласно федеральным образовательным стандартам будут изучать пятиклассники, а затем и ученики шестых-седьмых классов», — говорится на сайте ведомства. В регионе уже идет работа над созданием учебного пособия, которое будет выпущено в двух частях. Над содержанием учебника  трудятся ученые-историки, учителя истории, методисты и представители органов власти. Изучение нового предмета «История родного края» в пятом классе рассчитано на 34 часа. Для учеников шестых и седьмых классов будет разработана вторая часть учебника. По нему они будут обучаться столько же часов. Ранее URA.RU писало, что в курганских школах будут проводить семьеведение. Его планируют преподавать внеурочное время. Также сообщалось, что ученикам вернут предмет черчение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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