В курганских школах появится новый предмет

В школах Курганской области с нового учебного года появятся учебники по истории родного края. Новый предмет будут изучать с пятого по седьмой классы. Об этом сообщается на сайте регионального департамента образования и науки.
«В школах Курганской области со следующего учебного года появится учебник по истории родного края. Новый предмет согласно федеральным образовательным стандартам будут изучать пятиклассники, а затем и ученики шестых-седьмых классов», — говорится на сайте ведомства.
В регионе уже идет работа над созданием учебного пособия, которое будет выпущено в двух частях. Над содержанием учебника трудятся ученые-историки, учителя истории, методисты и представители органов власти. Изучение нового предмета «История родного края» в пятом классе рассчитано на 34 часа. Для учеников шестых и седьмых классов будет разработана вторая часть учебника. По нему они будут обучаться столько же часов.
Ранее URA.RU писало, что в курганских школах будут проводить семьеведение. Его планируют преподавать внеурочное время. Также сообщалось, что ученикам вернут предмет черчение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!