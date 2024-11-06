Как водителю снизить нагрузки за рулем

Для снижения нагрузки за рулем водителям следует сохранять спокойствие, чтобы не навредить себе и окружающим. Об этом сообщил врач-психотерапевт медицинской компании СберЗдоровье Виктор Нурдаев. Он добавил, что водителям, помимо контроля эмоций, следует вести здоровый образ жизни.
«Любая сильная негативная эмоция за рулем — раздражение, агрессия, чрезмерное беспокойство — может оказаться опасной и для самого водителя, и для окружающих. Необходимо всегда стараться сохранять спокойствие», — заявил Нурдаев. Пресс-релиз СберЗдоровья и СберАвто есть в распоряжении URA.RU.
Также он порекомендовал обратиться за помощью к психотерапевту, если не получается справиться с тревогой самостоятельно. Помимо этого, Виктор Нурдаев отметил, что водителям особенно важно вести здоровый образ жизни и соблюдать полезные привычки во время вождения, включая сбалансированное питание и регулярные перерывы для прогулок. Кроме того, психотерапевт порекомендовал проходить регулярные медицинские осмотры для оценки состояния здоровья.
Эксперты СберАвто также порекомендовали выбирать комфортный автомобиль, который будет соответствовать физическим особенностям владельца. Так, при наличии проблем с суставами или ограниченной подвижностью рук рекомендуется выбирать автомобили с автоматической коробкой передач и усилителем руля. Если у водителя слабое зрение, лучше отдавать предпочтение машинам с высокой посадкой и хорошей обзорностью, уточнил психотерапевт.
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