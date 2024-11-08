Пробки организовались на центральных улицах города
К вечеру 9 ноября на дорогах Тюмени образовались пробки. Сервис 2ГИС оценивает обстановку на улицах города на девять из десяти баллов.
«Тюмень, 17:05. Пробки — девять баллов», — такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.
Сложная обстановка сохраняется в центральной части города. Заторы наблюдаются на улицах Осипенко, 50 лет Октября, Республики, Мельникайте.
На карте отмечено девять ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Закалужская, 50 лет Октября, Щербакова и других.
Пробки оцениваются в девять баллов из десяти
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