На дорогах Тюмени образовались девятибалльные пробки. Скрин

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Пробки организовались на центральных улицах города
Пробки организовались на центральных улицах города Фото:

К вечеру 9 ноября на дорогах Тюмени образовались пробки. Сервис 2ГИС оценивает обстановку на улицах города на девять из десяти баллов.

«Тюмень, 17:05. Пробки — девять баллов», — такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

Сложная обстановка сохраняется в центральной части города. Заторы наблюдаются на улицах Осипенко, 50 лет Октября, Республики, Мельникайте.

На карте отмечено девять ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Закалужская, 50 лет Октября, Щербакова и других.

Пробки оцениваются в девять баллов из десяти
Пробки оцениваются в девять баллов из десяти
Фото:

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К вечеру 9 ноября на дорогах Тюмени образовались пробки. Сервис 2ГИС оценивает обстановку на улицах города на девять из десяти баллов. «Тюмень, 17:05. Пробки — девять баллов», — такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС. Сложная обстановка сохраняется в центральной части города. Заторы наблюдаются на улицах Осипенко, 50 лет Октября, Республики, Мельникайте. На карте отмечено девять ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Закалужская, 50 лет Октября, Щербакова и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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