Украина и Россия обменялись телами по формуле «563 на 37»: главное об СВО на 8 ноября

Между Россией и Украиной состоялся обмен телами убитых военнослужащих. Российская сторона передала Киеву тела 563 военных, в то время как Украина вернула останки 37 солдат. Эту информацию подтвердили в Государственной Думе РФ. Также сообщается о военном столкновении у населенного пункта Новый Путь на границе, где ВС РФ смогли остановить продвижение украинских войск. Главное об СВО к вечеру 8 ноября — в материале URA.RU.
Обмен телами между Россией и Украиной
В ходе конфликта между Россией и Украиной был осуществлен обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев в интервью РБК. По его словам, РФ передала Киеву тела 563 военных, в ответ Украина вернула 37 тел.
Потери ВСУ в Курской области
За последние сутки в приграничных территориях Курской области подразделения ВС РФ ликвидировали 300 бойцов украинской армии, уничтожили четыре танка, шесть боевых машин пехоты и шесть бронированных боевых машин. Также были уничтожены два миномета и двое военнослужащих ВСУ были взяты в плен, сообщает Министерство обороны РФ.
Пушилин учредил госнаграду «За освобождение Угледара»
Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении государственной награды «За освобождение Угледара». Он добавил, что дизайн новой медали воспроизводит очертания Очаковского креста, созданного в честь захвата Очакова войсками под руководством князя Потемкина.
Раскрыты личности украинских пилотов F-16
Установлены личности военных ВСУ, которые входят в состав экипажей истребителей F-16 Fighting Falcon, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области. Эти лица участвуют в выполнении боевых операций в регионе и в районах, прилегающих к границе с РФ. Среди идентифицированных обнаружены харьковчанин подполковник Олег Климов и капитан Максим Коляда.
Кулеба заявил, что конфликт Украины и России был неизбежен
Предотвратить конфликт между Украиной и Россией было невозможно, была вероятна лишь его отсрочка, заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Лента.ру». По его мнению, отведенное время следовало использовать для усиления оборонной готовности страны. Также он выразил критику в адрес западных союзников, которые не предприняли достаточных мер для укрепления Украины.
ВСУ атаковали энергетическую систему Энергодара
Украинские военные осуществили удар по объектам энергетической инфраструктуры города Энергодар, в результате чего отключение электроэнергии произошло в двух микрорайонах. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, Владимир Рогов. Он призвал жителей города оставаться настороже и не выходить из укрытий.
На Украине уволили замминистра обороны Сергея
Правительство Украины освободило от должности заместителя министра обороны Александра Сергея, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее, в начале октября, министр обороны Украины Рустем Умеров подал представление об увольнении Сергея.
Генерал, критиковавший нападение на Курскую область, уволился из ВСУ
Генерал-полковник Дмитрий Марченко в социальных сетях объявил о своей отставке из ВСУ по состоянию здоровья. Он подчеркнул, что принятие этого решения было для него крайне тяжелым. В настоящее время Марченко проходит курс лечения. Ранее он выражал критическое мнение относительно действий Украины в Курской области и указывал на проблемы ВСУ на фронте в Донбассе.
ВС РФ остановили ВСУ на границе у Нового Пути
Российские военные предотвратили попытку украинских ВС проникнуть через государственную границу в районе поселка Новый Путь Курской области. В ходе столкновения ВСУ понесли значительные потери, включая до 80 человек убитыми и ранеными. Также ВС РФ уничтожили два танка, две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины и четыре автомобиля.
Три женщины вступили в добровольческий отряд «БАРС-Белгород»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, что три женщины вступили в состав добровольческого отряда «БАРС-Белгород», передает «Пятый канал». Еще пять женщин рассматривают возможность заключения контракта. Среди новых членов подразделения — руководитель одного из центров временного размещения, советник заместителя главы региона и медицинская сестра.
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