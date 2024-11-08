Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

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Обмен произошел в районе белорусского Гомеля
Обмен произошел в районе белорусского Гомеля Фото:

Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих, погибших в ходе конфликта. Сообщается, что РФ передала Киеву 563 тела. Второе государство вернуло 37. Информацию подтвердили в Госдуме.

«Россия получила 37 тел погибших военных», — сказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК. Он подчеркнул, что Киеву переданы 563 тела. 

Неделей ранее РФ и Украина также совершили обмен, сообщали военкоры. Он был произведен по формуле 30 на 30. URA.RU отправляло запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. 

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Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих, погибших в ходе конфликта. Сообщается, что РФ передала Киеву 563 тела. Второе государство вернуло 37. Информацию подтвердили в Госдуме. «Россия получила 37 тел погибших военных», — сказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК. Он подчеркнул, что Киеву переданы 563 тела.  Неделей ранее РФ и Украина также совершили обмен, сообщали военкоры. Он был произведен по формуле 30 на 30. URA.RU отправляло запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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