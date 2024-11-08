Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих, погибших в ходе конфликта. Сообщается, что РФ передала Киеву 563 тела. Второе государство вернуло 37. Информацию подтвердили в Госдуме.
«Россия получила 37 тел погибших военных», — сказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК. Он подчеркнул, что Киеву переданы 563 тела.
Неделей ранее РФ и Украина также совершили обмен, сообщали военкоры. Он был произведен по формуле 30 на 30. URA.RU отправляло запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации.
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