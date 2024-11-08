Раскрыты личности украинских пилотов F-16

Установлены личности солдат ВСУ, которые являются членами экипажей истребителей F-16 Fighting Falcon. Эти военнослужащие выполняют боевые задачи над Харьковской областью и приграничной с Россией зоной, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) региона.
«УВД ВГА в ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных сил Украины получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16 и выполняют боевые задачи, в том числе над Харьковской областью и приграничной с Российской Федерацией зоной», — говорится в сообщении ведомства. Цитату передает ТАСС.
Среди установленных личностей оказались уроженец Харькова, подполковник Олег Климов, командир авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады ВСУ, а также капитан Максим Коляда, который является командиром авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи 40-й бригады. Кроме того, была идентифицирована личность старшего техника обслуживания авиационного вооружения Андрей Белокаменский из Харькова.
Ранее американские военные эксперты выразили опасения относительно безопасности полетов на истребителях F-16, которые были недавно переданы Украине. Они подчеркивают, что выполнение миссий на этих самолетах требует высокого уровня мастерства, которого может не хватать у пилотов ВСУ из-за недостаточного опыта работы с данным типом воздушных суден. Кроме того, сложности с эффективным использованием истребителей для перехвата российских ракет увеличивают риск для жизни украинских летчиков.
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