Раскрыты личности украинских пилотов F-16

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установлены имена трех украинских пилотов F-16
Установлены имена трех украинских пилотов F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Установлены личности солдат ВСУ, которые являются членами экипажей истребителей F-16 Fighting Falcon. Эти военнослужащие выполняют боевые задачи над Харьковской областью и приграничной с Россией зоной, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) региона.

«УВД ВГА в ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных сил Украины получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16 и выполняют боевые задачи, в том числе над Харьковской областью и приграничной с Российской Федерацией зоной», — говорится в сообщении ведомства. Цитату передает ТАСС.

Среди установленных личностей оказались уроженец Харькова, подполковник Олег Климов, командир авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады ВСУ, а также капитан Максим Коляда, который является командиром авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи 40-й бригады. Кроме того, была идентифицирована личность старшего техника обслуживания авиационного вооружения Андрей Белокаменский из Харькова.

Ранее американские военные эксперты выразили опасения относительно безопасности полетов на истребителях F-16, которые были недавно переданы Украине. Они подчеркивают, что выполнение миссий на этих самолетах требует высокого уровня мастерства, которого может не хватать у пилотов ВСУ из-за недостаточного опыта работы с данным типом воздушных суден. Кроме того, сложности с эффективным использованием истребителей для перехвата российских ракет увеличивают риск для жизни украинских летчиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Установлены личности солдат ВСУ, которые являются членами экипажей истребителей F-16 Fighting Falcon. Эти военнослужащие выполняют боевые задачи над Харьковской областью и приграничной с Россией зоной, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) региона. «УВД ВГА в ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад Вооруженных сил Украины получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16 и выполняют боевые задачи, в том числе над Харьковской областью и приграничной с Российской Федерацией зоной», — говорится в сообщении ведомства. Цитату передает ТАСС. Среди установленных личностей оказались уроженец Харькова, подполковник Олег Климов, командир авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады ВСУ, а также капитан Максим Коляда, который является командиром авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи 40-й бригады. Кроме того, была идентифицирована личность старшего техника обслуживания авиационного вооружения Андрей Белокаменский из Харькова. Ранее американские военные эксперты выразили опасения относительно безопасности полетов на истребителях F-16, которые были недавно переданы Украине. Они подчеркивают, что выполнение миссий на этих самолетах требует высокого уровня мастерства, которого может не хватать у пилотов ВСУ из-за недостаточного опыта работы с данным типом воздушных суден. Кроме того, сложности с эффективным использованием истребителей для перехвата российских ракет увеличивают риск для жизни украинских летчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...