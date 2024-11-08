На Украине уволили еще одного замминистра обороны

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Умеров подал представление об увольнении Сергея еще 1 октября
Умеров подал представление об увольнении Сергея еще 1 октября Фото:

Украинское правительство уволило заместителя министра обороны Александра Сергея. Об этом сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Уволен Сергей Александр Петрович с должности заместителя министра обороны Украины», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Еще в начале октября министр обороны Украины Рустем Умеров подал представление об увольнении Сергея.

Умеров 1 октября текущего года направил в правительство документы, касающиеся увольнения трех его заместителей — Юрия Джигира, Александра Сергея, Станислава Гайдера (в связи с его назначением на пост руководителя офиса министра), а также госсекретаря министерства Людмилы Дараган. В этот же день правительство утвердило увольнение лишь Гайдера и Дараган.

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Украинское правительство уволило заместителя министра обороны Александра Сергея. Об этом сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. «Уволен Сергей Александр Петрович с должности заместителя министра обороны Украины», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Еще в начале октября министр обороны Украины Рустем Умеров подал представление об увольнении Сергея. Умеров 1 октября текущего года направил в правительство документы, касающиеся увольнения трех его заместителей — Юрия Джигира, Александра Сергея, Станислава Гайдера (в связи с его назначением на пост руководителя офиса министра), а также госсекретаря министерства Людмилы Дараган. В этот же день правительство утвердило увольнение лишь Гайдера и Дараган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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