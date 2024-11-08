На Украине уволили еще одного замминистра обороны

Украинское правительство уволило заместителя министра обороны Александра Сергея. Об этом сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Уволен Сергей Александр Петрович с должности заместителя министра обороны Украины», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Еще в начале октября министр обороны Украины Рустем Умеров подал представление об увольнении Сергея.
Умеров 1 октября текущего года направил в правительство документы, касающиеся увольнения трех его заместителей — Юрия Джигира, Александра Сергея, Станислава Гайдера (в связи с его назначением на пост руководителя офиса министра), а также госсекретаря министерства Людмилы Дараган. В этот же день правительство утвердило увольнение лишь Гайдера и Дараган.
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