В ДНР учредили госнаграду «За освобождение Угледара»

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В ДНР учреждена награда «За освобождение Угледара» (фото из архива)
В ДНР учреждена награда «За освобождение Угледара» (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Государственную награду «За освобождение Угледара» учредили в ДНР. Соответствующий закон подписал глава региона Денис Пушилин

«Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики — медали „За освобождение Угледара“», — написал Пушилин в своем официальном telegram-канале. Он также отметил, что новая медаль повторяет форму Очаковского креста, который был учрежден в честь взятия Очакова под командованием князя Потемкина.

Дополнительно, Пушилин рассказал о символическом значении новой награды. Он подчеркнул, что «Угледарский крест» символизирует связь поколений и напоминает о высокой цене освобождения города. Черно-серая лента награды символизирует уголь и сталь, что отражает промышленное наследие региона.

Угледар в ДНР был взят российскими силами под контроль 3 октября. В ходе операции по освобождению населенного пункта активное участие принимали военнослужащие из восточной группировки войск.

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Государственную награду «За освобождение Угледара» учредили в ДНР. Соответствующий закон подписал глава региона Денис Пушилин «Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики — медали „За освобождение Угледара“», — написал Пушилин в своем официальном telegram-канале. Он также отметил, что новая медаль повторяет форму Очаковского креста, который был учрежден в честь взятия Очакова под командованием князя Потемкина. Дополнительно, Пушилин рассказал о символическом значении новой награды. Он подчеркнул, что «Угледарский крест» символизирует связь поколений и напоминает о высокой цене освобождения города. Черно-серая лента награды символизирует уголь и сталь, что отражает промышленное наследие региона. Угледар в ДНР был взят российскими силами под контроль 3 октября. В ходе операции по освобождению населенного пункта активное участие принимали военнослужащие из восточной группировки войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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