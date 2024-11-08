В ДНР учредили госнаграду «За освобождение Угледара»

Государственную награду «За освобождение Угледара» учредили в ДНР. Соответствующий закон подписал глава региона Денис Пушилин
«Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики — медали „За освобождение Угледара“», — написал Пушилин в своем официальном telegram-канале. Он также отметил, что новая медаль повторяет форму Очаковского креста, который был учрежден в честь взятия Очакова под командованием князя Потемкина.
Дополнительно, Пушилин рассказал о символическом значении новой награды. Он подчеркнул, что «Угледарский крест» символизирует связь поколений и напоминает о высокой цене освобождения города. Черно-серая лента награды символизирует уголь и сталь, что отражает промышленное наследие региона.
Угледар в ДНР был взят российскими силами под контроль 3 октября. В ходе операции по освобождению населенного пункта активное участие принимали военнослужащие из восточной группировки войск.
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