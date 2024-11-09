09 ноября 2024

В Тюмени поднимут цены на электрички

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Билет на электричку из Тюмени станет дороже
Билет на электричку из Тюмени станет дороже Фото:

С 1 января 2025 года стоимость билетов на пригородные электропоезда в Тюмени станет выше на 5,8%. Об этом сообщил директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

«Сейчас проводим экономическую экспертизу материалов по формированию затрат и тарифов на 2025 год, завершение этой работы планируется до конца этого года… Предварительно, согласно уровню индекса потребительских цен на 2025 год, проезд в электричках станет для тюменцев дороже на 5,8%» — рассказал Карташков 72.RU.

Повышение цен происходит ежегодно и связано с инфляцией и увеличением затрат на тарифы. Несмотря на то, что стоимость станет больше, она все равно остается самой низкой в УрФО. Из-за сниженных тарифов для населения из бюджета региона ежегодно выделяются средства, которые направлены на возмещение недополученных доходов перевозчика.

Скоростной электропоезд «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Омск. Первый рейс запланирован на 15 декабря 2024 года, а путь займет 12 часов. Согласно расписанию, поезд будет проезжать Тюмень, Ялуторовск, Ишим и Называевск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 января 2025 года стоимость билетов на пригородные электропоезда в Тюмени станет выше на 5,8%. Об этом сообщил директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков. «Сейчас проводим экономическую экспертизу материалов по формированию затрат и тарифов на 2025 год, завершение этой работы планируется до конца этого года… Предварительно, согласно уровню индекса потребительских цен на 2025 год, проезд в электричках станет для тюменцев дороже на 5,8%» — рассказал Карташков 72.RU. Повышение цен происходит ежегодно и связано с инфляцией и увеличением затрат на тарифы. Несмотря на то, что стоимость станет больше, она все равно остается самой низкой в УрФО. Из-за сниженных тарифов для населения из бюджета региона ежегодно выделяются средства, которые направлены на возмещение недополученных доходов перевозчика. Скоростной электропоезд «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Омск. Первый рейс запланирован на 15 декабря 2024 года, а путь займет 12 часов. Согласно расписанию, поезд будет проезжать Тюмень, Ялуторовск, Ишим и Называевск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...