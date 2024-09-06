Из Екатеринбурга в Омск запустят скоростную «Ласточку»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация скоростного поезда «Ласточка» на железнодорожной станции «Аэропорт Кольцово». Екатеринбург, электропоезд ласточка, ласточка
Время в пути составит 12 часов Фото:

Скоростной электропоезд «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Омск. Первый рейс запланирован на 15 декабря 2024-го, а путь займет 12 часов. Информация об этом появилась на сайте РЖД.

Согласно расписанию, поезд будет проезжать Тюмень, Ялуторовск, Ишим и Называевск. В основном «Ласточка» будет совершать остановки на 1-2 минуты, однако в Тюмени состав задержится на 15 минут.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги для уточнения подробностей о рейсе. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее СвЖД запустила электричку «Финист» по новому маршруту. Поезд буде ходить по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура, общее время в пути составит около четырех часов. Стоимость проезда по полному маршруту — 622 рубля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скоростной электропоезд «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Омск. Первый рейс запланирован на 15 декабря 2024-го, а путь займет 12 часов. Информация об этом появилась на сайте РЖД. Согласно расписанию, поезд будет проезжать Тюмень, Ялуторовск, Ишим и Называевск. В основном «Ласточка» будет совершать остановки на 1-2 минуты, однако в Тюмени состав задержится на 15 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги для уточнения подробностей о рейсе. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее СвЖД запустила электричку «Финист» по новому маршруту. Поезд буде ходить по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура, общее время в пути составит около четырех часов. Стоимость проезда по полному маршруту — 622 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...