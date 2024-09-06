Из Екатеринбурга в Омск запустят скоростную «Ласточку»

06 сентября 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Время в пути составит 12 часов Фото: Илья Московец © URA.RU Скоростной электропоезд «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Омск. Первый рейс запланирован на 15 декабря 2024-го, а путь займет 12 часов. Информация об этом появилась на сайте РЖД. Согласно расписанию, поезд будет проезжать Тюмень, Ялуторовск, Ишим и Называевск. В основном «Ласточка» будет совершать остановки на 1-2 минуты, однако в Тюмени состав задержится на 15 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги для уточнения подробностей о рейсе. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее СвЖД запустила электричку «Финист» по новому маршруту. Поезд буде ходить по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура, общее время в пути составит около четырех часов. Стоимость проезда по полному маршруту — 622 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скоростной электропоезд «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Омск. Первый рейс запланирован на 15 декабря 2024-го, а путь займет 12 часов. Информация об этом появилась на сайте РЖД. Согласно расписанию, поезд будет проезжать Тюмень, Ялуторовск, Ишим и Называевск. В основном «Ласточка» будет совершать остановки на 1-2 минуты, однако в Тюмени состав задержится на 15 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги для уточнения подробностей о рейсе. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее СвЖД запустила электричку «Финист» по новому маршруту. Поезд буде ходить по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура, общее время в пути составит около четырех часов. Стоимость проезда по полному маршруту — 622 рубля.