Из Екатеринбурга в Омск запустят скоростную «Ласточку»

Скоростной электропоезд «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Омск. Первый рейс запланирован на 15 декабря 2024-го, а путь займет 12 часов. Информация об этом появилась на сайте РЖД.
Согласно расписанию, поезд будет проезжать Тюмень, Ялуторовск, Ишим и Называевск. В основном «Ласточка» будет совершать остановки на 1-2 минуты, однако в Тюмени состав задержится на 15 минут.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги для уточнения подробностей о рейсе. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее СвЖД запустила электричку «Финист» по новому маршруту. Поезд буде ходить по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура, общее время в пути составит около четырех часов. Стоимость проезда по полному маршруту — 622 рубля.
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