В Тюменской области стало меньше преступников

Уровень преступности в Тюменской области снизился на 7,3%. Об этом в эфире программы «Вести. Интервью» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов.
«Мы наблюдаем снижение всей преступности на 7,3%. Факты раскрытия таких преступлений, как умышленные убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои достигают 100%», — отметил Смирнов в эфире программы «Вести. Интервью».
Он добавил, что на долю мигрантов приходится около 2% от всех преступлений, совершаемых на территории Тюменской области. Криминогенную обстановку в Тюменской области Смирнов назвал стабильной.
Ранее начальник УМВД России по Тюменской области сообщил, что самым распространенным видом правонарушений на территории региона считаются IT — преступления. В 2024 году из-за телефонных и интернет — мошенников тюменцы лишились около 1,2 млрд рублей.
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