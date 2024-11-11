В Тюменской области стало меньше преступников

В Тюменской области улучшилась криминогенная обстановка
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В Тюменской области снизился уровень преступности
В Тюменской области снизился уровень преступности Фото:

Уровень преступности в Тюменской области снизился на 7,3%. Об этом в эфире программы «Вести. Интервью» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов.

«Мы наблюдаем снижение всей преступности на 7,3%. Факты раскрытия таких преступлений, как умышленные убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои достигают 100%», — отметил Смирнов в эфире программы «Вести. Интервью».

Он добавил, что на долю мигрантов приходится около 2% от всех преступлений, совершаемых на территории Тюменской области. Криминогенную обстановку в Тюменской области Смирнов назвал стабильной.

Ранее начальник УМВД России по Тюменской области сообщил, что самым распространенным видом правонарушений на территории региона считаются IT — преступления. В 2024 году из-за телефонных и интернет — мошенников тюменцы лишились около 1,2 млрд рублей.  

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Уровень преступности в Тюменской области снизился на 7,3%. Об этом в эфире программы «Вести. Интервью» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов. «Мы наблюдаем снижение всей преступности на 7,3%. Факты раскрытия таких преступлений, как умышленные убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои достигают 100%», — отметил Смирнов в эфире программы «Вести. Интервью». Он добавил, что на долю мигрантов приходится около 2% от всех преступлений, совершаемых на территории Тюменской области. Криминогенную обстановку в Тюменской области Смирнов назвал стабильной. Ранее начальник УМВД России по Тюменской области сообщил, что самым распространенным видом правонарушений на территории региона считаются IT — преступления. В 2024 году из-за телефонных и интернет — мошенников тюменцы лишились около 1,2 млрд рублей.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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