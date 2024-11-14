Курганскому бойцу, получившему тяжелое ранение в зоне СВО, подарили машину с ручным управлением. Об этом сообщают региональные власти.
«Коллеги из курганского филиала фонда „Защитники Отечества“ передали ключи от первого автомобиля с ручным управлением для ветерана спецоперации Ильи. Получать ключи приехал вместе с родителями. Сейчас решается вопрос по покупке для него коляски, адаптированной для занятий спортом», — сообщают в правительстве региона.
Ветеран боевых действий Илья уходил на СВО добровольцем. Принимал участие в сражениях на территории ЛНР. В одном из боев был тяжело ранен, у него отказали ноги. В Кургане участник спецоперации занимается своим делом и новая машина пригодится в работе.
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