В Кургане горит заброшенный магазин в Энергетиках. Видео

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В Энергетиках загорелся заброшенный магазин
В Энергетиках загорелся заброшенный магазин Фото:

В Кургане загорелся заброшенный магазин в микрорайоне Энергетики. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«В микрорайоне Энергетики — пожар. Горит заброшенный магазин на Технической», — сообщают очевидцы. Видео происшествия опубликовано в telegran-канале «Короче, Курган».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.

Обновлено в 19:11:

По данным ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о возгорании по улице Техническая поступило в 17:44. На место выехали СПСЧ в составе восьми человек и двух единиц техники. Горел мусор на 20 квадратных метрах. Пожар был локализован в 18:07.

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В Кургане загорелся заброшенный магазин в микрорайоне Энергетики. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «В микрорайоне Энергетики — пожар. Горит заброшенный магазин на Технической», — сообщают очевидцы. Видео происшествия опубликовано в telegran-канале «Короче, Курган». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. Обновлено в 19:11: По данным ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о возгорании по улице Техническая поступило в 17:44. На место выехали СПСЧ в составе восьми человек и двух единиц техники. Горел мусор на 20 квадратных метрах. Пожар был локализован в 18:07.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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