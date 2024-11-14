В Кургане загорелся заброшенный магазин в микрорайоне Энергетики. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
«В микрорайоне Энергетики — пожар. Горит заброшенный магазин на Технической», — сообщают очевидцы. Видео происшествия опубликовано в telegran-канале «Короче, Курган».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
Обновлено в 19:11:
По данным ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о возгорании по улице Техническая поступило в 17:44. На место выехали СПСЧ в составе восьми человек и двух единиц техники. Горел мусор на 20 квадратных метрах. Пожар был локализован в 18:07.
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