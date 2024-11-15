Более десяти стран хотят купить российский подавитель «роя» БПЛА

15 ноября 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Устройство имеет возможность подавления защищенных каналов навигации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ «Рособоронэкспорт» активно работает над заключением контрактов с более чем десятью странами на поставку подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э». Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международном авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае. «Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА „Изделие РБ-504П-Э“ обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях», — сказал Михеев, передает РИА Новости. Он подчеркнул высокие боевые качества «Изделия РБ-504П-Э», которые были подтверждены в ходе реальных боевых операций. Также Михеев добавил, что устройство имеет возможность подавления защищенных каналов навигации и может быть интегрировано в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления. Это делает его эффективным инструментом в современной радиоэлектронной борьбе. Эти технические возможности расширяют потенциальное применение «Изделия РБ-504П-Э» на международном рынке вооружений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Рособоронэкспорт» активно работает над заключением контрактов с более чем десятью странами на поставку подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э». Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международном авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае. «Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА „Изделие РБ-504П-Э“ обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях», — сказал Михеев, передает РИА Новости. Он подчеркнул высокие боевые качества «Изделия РБ-504П-Э», которые были подтверждены в ходе реальных боевых операций. Также Михеев добавил, что устройство имеет возможность подавления защищенных каналов навигации и может быть интегрировано в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления. Это делает его эффективным инструментом в современной радиоэлектронной борьбе. Эти технические возможности расширяют потенциальное применение «Изделия РБ-504П-Э» на международном рынке вооружений.