Более десяти стран хотят купить российский подавитель «роя» БПЛА

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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Устройство имеет возможность подавления защищенных каналов навигации Фото:

«Рособоронэкспорт» активно работает над заключением контрактов с более чем десятью странами на поставку подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э». Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международном авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

«Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА „Изделие РБ-504П-Э“ обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях», — сказал Михеев, передает РИА Новости. Он подчеркнул высокие боевые качества «Изделия РБ-504П-Э», которые были подтверждены в ходе реальных боевых операций.

Также Михеев добавил, что устройство имеет возможность подавления защищенных каналов навигации и может быть интегрировано в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления. Это делает его эффективным инструментом в современной радиоэлектронной борьбе. Эти технические возможности расширяют потенциальное применение «Изделия РБ-504П-Э» на международном рынке вооружений.

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«Рособоронэкспорт» активно работает над заключением контрактов с более чем десятью странами на поставку подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э». Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международном авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае. «Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА „Изделие РБ-504П-Э“ обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях», — сказал Михеев, передает РИА Новости. Он подчеркнул высокие боевые качества «Изделия РБ-504П-Э», которые были подтверждены в ходе реальных боевых операций. Также Михеев добавил, что устройство имеет возможность подавления защищенных каналов навигации и может быть интегрировано в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления. Это делает его эффективным инструментом в современной радиоэлектронной борьбе. Эти технические возможности расширяют потенциальное применение «Изделия РБ-504П-Э» на международном рынке вооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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