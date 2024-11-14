Компанию тюменского олигарха Юзефовича уличили в невыплате зарплаты

Компания тюменского олигарха Игоря Юзефовича «Стальмост» попала в поле зрения государственной инспекции по труду. Промышленный гигант получил предупреждение из-за невыплаты заработной платы увольняющемуся сотруднику, сообщает тюменское управление ведомства на своем сайте.
«В ходе рассмотрения обращения, поступившего в Государственную инспекцию труда в Тюменской области, установлено, что работодателем был нарушен срок выплаты заработной платы за сентябрь 2024 года, окончательного расчета при увольнении. В адрес юридического лица АО „Стальмост“ направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что инспекции удалось добиться положенных человеку выплат. URA.RU направило руководству АО «Стальмост» запрос, на момент публикации ответ ожидается.
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