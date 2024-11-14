14 ноября 2024

Компанию тюменского олигарха Юзефовича уличили в невыплате зарплаты

АО «Стальмост» получило предупреждение из-за задержки выплат сотруднику
© Служба новостей «URA.RU»
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Получить заработанное тюменцу помогли в Роструде
Получить заработанное тюменцу помогли в Роструде Фото:

Компания тюменского олигарха Игоря Юзефовича «Стальмост» попала в поле зрения государственной инспекции по труду. Промышленный гигант получил предупреждение из-за невыплаты заработной платы увольняющемуся сотруднику, сообщает тюменское управление ведомства на своем сайте.

«В ходе рассмотрения обращения, поступившего в Государственную инспекцию труда в Тюменской области, установлено, что работодателем был нарушен срок выплаты заработной платы за сентябрь 2024 года, окончательного расчета при увольнении. В адрес юридического лица АО „Стальмост“ направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инспекции удалось добиться положенных человеку выплат. URA.RU направило руководству АО «Стальмост» запрос, на момент публикации ответ ожидается.

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Компания тюменского олигарха Игоря Юзефовича «Стальмост» попала в поле зрения государственной инспекции по труду. Промышленный гигант получил предупреждение из-за невыплаты заработной платы увольняющемуся сотруднику, сообщает тюменское управление ведомства на своем сайте. «В ходе рассмотрения обращения, поступившего в Государственную инспекцию труда в Тюменской области, установлено, что работодателем был нарушен срок выплаты заработной платы за сентябрь 2024 года, окончательного расчета при увольнении. В адрес юридического лица АО „Стальмост“ направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства», — говорится в сообщении. Уточняется, что инспекции удалось добиться положенных человеку выплат. URA.RU направило руководству АО «Стальмост» запрос, на момент публикации ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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