За год введено в эксплуатацию больше миллиона квадратов индивидуального жилья
В Тюмени объем индивидуального жилищного строительства захватил 53% общего рынка новостроек. Об этом в ежемесячном отчете сообщает Тюменьстат.
«Всего в 2024 году введено в эксплуатацию 1,93 млн квадратных метров жилья. Из них 1,03 млн квадратных метров приходится на частных застройщиков», — говорится в аналитической записке.
Сообщается, что пик ввода частного жилья пришелся на январь — в этом месяце застройщики сдали больше 225 тысяч квадратных метров. Общий объем ввода жилья в январе составил 410 тысяч квадратов.
Данные о вводе в эксплуатацию новостроек в Тюмени
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