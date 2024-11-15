Половину рынка новостроек Тюмени захватили частные застройщики

В Тюмени ИЖС составило по итогам октября 53% общей доли рынка нового жилья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За год введено в эксплуатацию больше миллиона квадратов индивидуального жилья
За год введено в эксплуатацию больше миллиона квадратов индивидуального жилья Фото:

В Тюмени объем индивидуального жилищного строительства захватил 53% общего рынка новостроек. Об этом в ежемесячном отчете сообщает Тюменьстат.

«Всего в 2024 году введено в эксплуатацию 1,93 млн квадратных метров жилья. Из них 1,03 млн квадратных метров приходится на частных застройщиков», — говорится в аналитической записке.

Сообщается, что пик ввода частного жилья пришелся на январь — в этом месяце застройщики сдали больше 225 тысяч квадратных метров. Общий объем ввода жилья в январе составил 410 тысяч квадратов.

Данные о вводе в эксплуатацию новостроек в Тюмени
Данные о вводе в эксплуатацию новостроек в Тюмени
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени объем индивидуального жилищного строительства захватил 53% общего рынка новостроек. Об этом в ежемесячном отчете сообщает Тюменьстат. «Всего в 2024 году введено в эксплуатацию 1,93 млн квадратных метров жилья. Из них 1,03 млн квадратных метров приходится на частных застройщиков», — говорится в аналитической записке. Сообщается, что пик ввода частного жилья пришелся на январь — в этом месяце застройщики сдали больше 225 тысяч квадратных метров. Общий объем ввода жилья в январе составил 410 тысяч квадратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...