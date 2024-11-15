В Кургане детсад и несколько домов временно остались без воды

На улице Дзержинского в Кургане был поврежден гидрант, из-за этого детсад и несколько домов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщили представители «Водного союза».
«В связи с повреждением пожарного гидранта сторонней организацией на улице Дзержинского, 28 без ХВС: — ул. Дзержинского, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40А. Также временно без воды — пр. Машиностроителей, 2, 4, 4Б, 6, 8, 4А (детсад), теплопункт №26», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.
Специалисты «Водного союза» работают над устранением неисправности гидранта. Задействована необходимая техника, отметили в организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!