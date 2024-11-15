15 ноября 2024

В Кургане детсад и несколько домов временно остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых домах пропала вода
В некоторых домах пропала вода Фото:

На улице Дзержинского в Кургане был поврежден гидрант, из-за этого детсад и несколько домов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщили представители «Водного союза».

«В связи с повреждением пожарного гидранта сторонней организацией на улице Дзержинского, 28 без ХВС: — ул. Дзержинского, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40А. Также временно без воды — пр. Машиностроителей, 2, 4, 4Б, 6, 8, 4А (детсад), теплопункт №26», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Специалисты «Водного союза» работают над устранением неисправности гидранта. Задействована необходимая техника, отметили в организации.

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На улице Дзержинского в Кургане был поврежден гидрант, из-за этого детсад и несколько домов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщили представители «Водного союза». «В связи с повреждением пожарного гидранта сторонней организацией на улице Дзержинского, 28 без ХВС: — ул. Дзержинского, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40А. Также временно без воды — пр. Машиностроителей, 2, 4, 4Б, 6, 8, 4А (детсад), теплопункт №26», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Специалисты «Водного союза» работают над устранением неисправности гидранта. Задействована необходимая техника, отметили в организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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