В 2023 году цена за килограмм составляла 225 рублей
В тюменских супермаркетах обнаружились мандарины, цена за килограмм которых доходит до 400 рублей. Данные о ценах представлены на онлайн-сервисе по заказу продуктов.
«Мандарины „Надоркотт“, 1 кг. Стоимость: 399 рублей 99 копеек»,— такая стоимость указана за продукт в одном из местных супермаркетов.
В середине октября самая высокая цена в тюменских магазинах составляла 357 рублей за килограмм. В конце декабря 2023 года максимальная стоимость на фрукт достигала 225 рублей.
За такую цену продают мандарины в одном из местных супермаркетов
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