16 ноября 2024
15 ноября 2024

В Тюмени цена на мандарины выросла до 400 рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году цена за килограмм составляла 225 рублей
В 2023 году цена за килограмм составляла 225 рублей Фото:

В тюменских супермаркетах обнаружились мандарины, цена за килограмм которых доходит до 400 рублей. Данные о ценах представлены на онлайн-сервисе по заказу продуктов.

«Мандарины „Надоркотт“, 1 кг. Стоимость: 399 рублей 99 копеек»,— такая стоимость указана за продукт в одном из местных супермаркетов.

В середине октября самая высокая цена в тюменских магазинах составляла 357 рублей за килограмм. В конце декабря 2023 года максимальная стоимость на фрукт достигала 225 рублей.

За такую цену продают мандарины в одном из местных супермаркетов
За такую цену продают мандарины в одном из местных супермаркетов
Фото:

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В тюменских супермаркетах обнаружились мандарины, цена за килограмм которых доходит до 400 рублей. Данные о ценах представлены на онлайн-сервисе по заказу продуктов. «Мандарины „Надоркотт“, 1 кг. Стоимость: 399 рублей 99 копеек»,— такая стоимость указана за продукт в одном из местных супермаркетов. В середине октября самая высокая цена в тюменских магазинах составляла 357 рублей за килограмм. В конце декабря 2023 года максимальная стоимость на фрукт достигала 225 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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