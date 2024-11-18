18 ноября 2024

Власти ЯНАО ищут обходные пути в конфликте с оленеводом. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Делегация департамента АПК вынуждена отправиться в тундру, чтобы доказать правоту в суде
Делегация департамента АПК вынуждена отправиться в тундру, чтобы доказать правоту в суде Фото:

Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО отправит делегацию в тундру для пересчета оленей крестьянско-фермерского хозяйства Сюнско Пырирко, чтобы доказать свою правоту в суде. Как сообщает агентству собеседник в политических кругах, департамент пытался отправить делегацию на вертолете, однако решение было заблокировано вышестоящим руководством.

«Аренда летательного аппарата стоила бы бюджету почти в два раза больше, чем сам грант. Очевидно, что нет смысла тратить больше, поэтому решение отклонили», — передает источник корреспонденту. Единственным вариантом проверки, продолжает собеседник, остается поездка на наземном транспорте.

Редакция обратилась в пресс-службу департамента АПК с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию про облет тундры на вертолете. Там корреспонденту объяснили, что тема спецбортов в департаменте не обсуждается:

КФХ Пырирко не смог предоставить отчетных документов, подтверждающих надлежащее расходование средств полученной субсидии, в связи с чем департамент АПК вынужден был обратиться в суд. В ходе судебных разбирательств необходимые документы также не предоставлены ответчиком. В связи с чем суд обязал обе стороны произвести пересчет оленей. В настоящее время мы ожидаем от ответчика назначения места проведения подсчета. Мы рассчитываем, что в соответствии с традиционными маршрутами касланий, место это будет вблизи Салехарда и рабочая группа департамента сможет добраться до нужной точки на трэколе.

Иск о взыскании трех миллионов рублей КФХ Сюнско Пырирко получил после того, как подал в суд на одно из крупнейших мясозаготовительных предприятий региона — МУП «Паюта» — из-за задержек выплат за предоставленную продукцию. Позднее КФХ отозвало претензии к предприятию. Департамент же не стал идти на мировое соглашение в споре с крестьянско-фермерским хозяйством, отметив, что ответчик «вряд ли готов прислушаться к органам государственной власти».

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Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО отправит делегацию в тундру для пересчета оленей крестьянско-фермерского хозяйства Сюнско Пырирко, чтобы доказать свою правоту в суде. Как сообщает агентству собеседник в политических кругах, департамент пытался отправить делегацию на вертолете, однако решение было заблокировано вышестоящим руководством. «Аренда летательного аппарата стоила бы бюджету почти в два раза больше, чем сам грант. Очевидно, что нет смысла тратить больше, поэтому решение отклонили», — передает источник корреспонденту. Единственным вариантом проверки, продолжает собеседник, остается поездка на наземном транспорте. Редакция обратилась в пресс-службу департамента АПК с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию про облет тундры на вертолете. Там корреспонденту объяснили, что тема спецбортов в департаменте не обсуждается: Иск о взыскании трех миллионов рублей КФХ Сюнско Пырирко получил после того, как подал в суд на одно из крупнейших мясозаготовительных предприятий региона — МУП «Паюта» — из-за задержек выплат за предоставленную продукцию. Позднее КФХ отозвало претензии к предприятию. Департамент же не стал идти на мировое соглашение в споре с крестьянско-фермерским хозяйством, отметив, что ответчик «вряд ли готов прислушаться к органам государственной власти».
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