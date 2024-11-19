Прокуратура заставляет курганских чиновников отремонтировать дорогу

Прокуратура Щучанского района Курганской области провела проверку состояния дорог в городе Щучье после сообщений в СМИ о трудностях с передвижением, включая транспорт экстренных служб. Проверка была инициирована по поручению прокурора области Владислава Московских, сообщает прокуратура области
«В результате проверки были выявлены серьезные недостатки, в частности, колейность дороги на улице Светлая и отсутствие уличного освещения. Прокуратура района внесла представление главе муниципалитета с требованием устранить выявленные нарушения», — сообщает пресс-служба прокуратуры на сайте ведомства.
Ведомство установило контроль за ходом исполнения рекомендаций по улучшению состояния дорожной инфраструктуры. Это меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта жителей города, а также на улучшение доступности экстренных служб к населению.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку из-за состояния дорог в Сафакулевском округе. Жители деревни Большое Султаново просили через СМИ помочь разобраться с проблемой, и ведомство отреагировало на претензии граждан.
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