19 ноября 2024

Прокуратура заставляет курганских чиновников отремонтировать дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура нашла нарушения на дороге в Щучье
Прокуратура нашла нарушения на дороге в Щучье Фото:

Прокуратура Щучанского района Курганской области провела проверку состояния дорог в городе Щучье после сообщений в СМИ о трудностях с передвижением, включая транспорт экстренных служб. Проверка была инициирована по поручению прокурора области Владислава Московских, сообщает прокуратура области

«В результате проверки были выявлены серьезные недостатки, в частности, колейность дороги на улице Светлая и отсутствие уличного освещения. Прокуратура района внесла представление главе муниципалитета с требованием устранить выявленные нарушения», — сообщает пресс-служба прокуратуры на сайте ведомства.

Ведомство установило контроль за ходом исполнения рекомендаций по улучшению состояния дорожной инфраструктуры. Это меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта жителей города, а также на улучшение доступности экстренных служб к населению.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку из-за состояния дорог в Сафакулевском округе. Жители деревни Большое Султаново просили через СМИ помочь разобраться с проблемой, и ведомство отреагировало на претензии граждан.

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Прокуратура Щучанского района Курганской области провела проверку состояния дорог в городе Щучье после сообщений в СМИ о трудностях с передвижением, включая транспорт экстренных служб. Проверка была инициирована по поручению прокурора области Владислава Московских, сообщает прокуратура области «В результате проверки были выявлены серьезные недостатки, в частности, колейность дороги на улице Светлая и отсутствие уличного освещения. Прокуратура района внесла представление главе муниципалитета с требованием устранить выявленные нарушения», — сообщает пресс-служба прокуратуры на сайте ведомства. Ведомство установило контроль за ходом исполнения рекомендаций по улучшению состояния дорожной инфраструктуры. Это меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта жителей города, а также на улучшение доступности экстренных служб к населению. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку из-за состояния дорог в Сафакулевском округе. Жители деревни Большое Султаново просили через СМИ помочь разобраться с проблемой, и ведомство отреагировало на претензии граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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