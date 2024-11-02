02 ноября 2024

Прокуратура организовала проверку из-за плохой дороги в курганской деревне

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Прокуратура поручила проверить информацию Фото:

Прокуратура Курганской области начала проверку из-за плохого состояния дороги в деревне Большое Султаново Сафакулевского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура организовала проверку в связи с размещением в СМИ информации о плохом состоянии дороги в деревне Большое Султаново. Прокурор региона Владислав Московских поручил прокурору Сафакулевского района проверить всю информацию, изложенную в сообщении. Необходимо дать оценку деятельности уполномоченных органов по обеспечению транспортной доступности, в том числе экстренных служб, а также оказания первой медицинской помощи сельским жителям. В случае выявления нарушений принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что в деревне Большое Султаново вся дорога оказалась завалена грязью, из-за чего туда невозможно попасть без трактора. Пользовательница соцсети «ВКонтакте» Изалия Сербес из Курганской области рассказала, что это «результат починки участка дороги Камышное — Мартыновка», а в планах на 2025 год деревни снова нет.

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Прокуратура Курганской области начала проверку из-за плохого состояния дороги в деревне Большое Султаново Сафакулевского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура организовала проверку в связи с размещением в СМИ информации о плохом состоянии дороги в деревне Большое Султаново. Прокурор региона Владислав Московских поручил прокурору Сафакулевского района проверить всю информацию, изложенную в сообщении. Необходимо дать оценку деятельности уполномоченных органов по обеспечению транспортной доступности, в том числе экстренных служб, а также оказания первой медицинской помощи сельским жителям. В случае выявления нарушений принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в деревне Большое Султаново вся дорога оказалась завалена грязью, из-за чего туда невозможно попасть без трактора. Пользовательница соцсети «ВКонтакте» Изалия Сербес из Курганской области рассказала, что это «результат починки участка дороги Камышное — Мартыновка», а в планах на 2025 год деревни снова нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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